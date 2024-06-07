"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ

На днях Пелагея не смогла вместе с дочерью вылететь из России ради отдыха в Турции. Певица рассказала, что уже в аэропорту узнала о запрете бывшего мужа Ивана Телегина на выезд ребенка за границу. По словам артистки, ее дочь с нетерпением ждала поездки, а отец разрушил ее мечту. В качестве подтверждения знаменитость опубликовала видео с плачущей навзрыд наследницей. Пелагея, очевидно, обозлена на экс-супруга из-за его шокирующего поступка, и дает понять, что ничего общего с ним уже не хочет иметь.

Так, на Петербургском международном экономическом форуме, где певица была представлена как один из спикеров, произошел конфуз: организаторы прикрепили табличку с именем "Полина Телегина". Увидев это, артистка возмутилась и напомнила: "Я – Пелагея". Мол, не Телегина, и даже не Полина. Персонал извинился за ошибку и заменил табличку.

Как отмечает телеграм-канал "Звездач", Пелагея еще не сменила фамилию, а значит, остается Телегиной по паспорту. Но, судя по всему, это является лишь вопросом времени.

Ранее телеведущая Ольга Орлова поддержала Пелагею, рассказавшую о возмутительном поступке Ивана Телегина. Слова экс-певицы приводил женский журнал "Клео.ру".