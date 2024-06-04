"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи

В минувшие выходные певица Пелагея планировала вылететь вместе с дочерью в Турцию, так как бабушка подарила девочке путевку. Однако, оказавшись в аэропорту, певица была шокирована сообщением от сотрудника о запрете на выезд ребенка из России. Так решил отец девочки Иван Телегин, с которым артистка развелась несколько лет назад.

Пелагея бесконечно возмущена поступком экс-мужа. Она и выложила в Сеть видео, на котором запечатлена плачущая навзрыд дочь. Девочка со слезами на глазах спрашивала маму, почему отец так жестоко поступил. Певица назвала бывшего супруга "душевным инвалидом", который отомстил своему же ребенку после поражения в судах.

История потрясла всех, в том числе телеведущую, бывшую певицу Ольгу Орлову. Знаменитость призналась, что с трудном находит слова, чтобы описать случившееся. Она назвала поступок Телегина мерзким. "Бедный ребенок", – написала телезвезда в популярной соцсети.

Напомним, в прошлом году Ольга Орлова родила дочь, которую практически сразу стала показывать подписчикам в соцсетях. Знаменитость едва ли не на ежедневной основе рассказывает о буднях материнства, а также общается с поклонниками, отвечая на их вопросы.