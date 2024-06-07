Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь

Разговоры о том, что Анастасия Волочкова якобы без меры употребляет алкогольные напитки, ходят давно. Основываются они на поведении артистки в обществе, а также внешних признаках. Однако балерина продолжает настаивать на том, что у нее нет зависимости, а пьет, как и многие, – когда есть повод и определенное настроение.

Телеведущая Лера Кудрявцева не так давно публично обратилась к Анастасии Волочковой с предложением о помощи. 52-летняя знаменитость считает, что танцовщице нужно лечение, так как та якобы не хочет помочь себе самостоятельно по разным причинам. На проблемы балерины также указала юрист и певица Екатерина Гордон.

В шоу "Прямой эфир" Волочкова ответила Кудрявцевой и Гордон. Артистка в очередной раз подчеркнула, что любые заявления о ней – это лишь попытка привлечь внимание, используя ее имя. "Мне неинтересно, как эти клуши живут", – сказала Анастасия, комментируя опасения, которые высказали Лера и Екатерина. Танцовщица также сказала, чтобы те помогли себе сами.

Ранее Анастасия Волочкова сорвалась на мат, отвечая критикам ее публикаций в популярной социальной сети. Слова знаменитой артистки приводил женский журнал "Клео.ру".