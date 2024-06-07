Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизниСнова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни "Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрыватьТайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать

Лента новостей

Пятница 7 июня

22:11Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина" 21:33"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак 21:07Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу 20:53Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения 20:07"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ 19:13Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 18:08Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде 16:49"Петр бы этого не допустил": родные Заворотнюк выступили с важным заявлением 16:40Как приготовить салат с грибами и курицей: простой и вкусный рецепт 14:42Стриженова на эмоциях высказала все что думает о своем муже: не стала сдерживаться 13:4061-летняя королева рок-н-ролла Жанна Агузарова объявила о возвращении на сцену 12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных" 10:42Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу 09:40Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком 09:07Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 08:39Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы 04:204 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя! 01:20Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего 23:15Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах 22:48Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года 22:20Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость! 21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот 17:35Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей 16:35"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым 15:32Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев 14:43"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе"
1370
800
true

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

Полина Гагарина честно рассказала о том, как ей удалось избавиться от лишних килограммов.

В недавнем интервью российская певица Полина Гагарина поделилась своим опытом борьбы с изменениями в весе во время беременности, подчеркнув, что каждая женщина переживает это по-своему. По словам артистки, она справлялась с сильным аппетитом и эмоциональными всплесками.

Полина Гагарина отметила, что ее вес увеличился на 30 килограммов во время беременности, и это было связано с неконтролируемыми порывами есть больше, особенно калорийные блюда как карбонара. В этот период она чувствовала себя не в состоянии управлять собственным телом.

Также Полина рассказала о своем подходе к восстановлению формы после родов. Певица дала понять, что предпочитает умеренные и реалистичные методы, такие как уменьшение порций и регулярные тренировки, вместо экстремальных мер типа применения препарата для диабетиков. При этом артистка призналась, что не готова отказываться от таких калорийных продуктов, как гамбургер или чипсы.

"На следующий день я должна это (количество потребляемых углеводов – Прим. ред.) сократить", – добавила артистка.

Гагарина акцентировала внимание на значении дисциплины и самоорганизации в ее жизни. Она поделилась, что стремится к сбалансированному образу жизни, где есть время как для работы, так и для отдыха и личного развития.

7 июня 2024, 20:53
Полина Гагарина. Фото: YouTube / @NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
News.ru✓ Надежный источник

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"

Вот что заставляет Боню часто менять мужчин: развита "внутренняя женщина"
Психолог нашла простое объяснение одиночеству Виктории Бони

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак

"Конкурентка": Алена Блин считает себя круче Ксении Собчак
Алена Блин призналась, что мечтает пообщаться с президентом России.

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу

Гагарина отказалась называть Градского наставником: Не думаю, что могу
Полина Гагарина рассказала, как относится к артисту.

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ

"Я - Пелагея": певица возмущена ошибкой организаторов ПМЭФ
Пелагея наругала персонал форума.

Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь

Волочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь
Анастасия Волочкова считает, что на ней многие пиарятся.

Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде

Борющаяся с зависимостью певица МакSим предстала в непривычном для публики виде
Такую МакSим мало кто видел.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу