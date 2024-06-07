Сбросила 30 кг: Гагарина раскрыла секрет ее стремительного похудения

В недавнем интервью российская певица Полина Гагарина поделилась своим опытом борьбы с изменениями в весе во время беременности, подчеркнув, что каждая женщина переживает это по-своему. По словам артистки, она справлялась с сильным аппетитом и эмоциональными всплесками.

Полина Гагарина отметила, что ее вес увеличился на 30 килограммов во время беременности, и это было связано с неконтролируемыми порывами есть больше, особенно калорийные блюда как карбонара. В этот период она чувствовала себя не в состоянии управлять собственным телом.

Также Полина рассказала о своем подходе к восстановлению формы после родов. Певица дала понять, что предпочитает умеренные и реалистичные методы, такие как уменьшение порций и регулярные тренировки, вместо экстремальных мер типа применения препарата для диабетиков. При этом артистка призналась, что не готова отказываться от таких калорийных продуктов, как гамбургер или чипсы.

"На следующий день я должна это (количество потребляемых углеводов – Прим. ред.) сократить", – добавила артистка.

Гагарина акцентировала внимание на значении дисциплины и самоорганизации в ее жизни. Она поделилась, что стремится к сбалансированному образу жизни, где есть время как для работы, так и для отдыха и личного развития.