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Пятница 7 июня

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Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно

Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно

Актриса скончалась в конце мая. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

После того как стало известно о кончине страдавшей раком Анастасии Заворотнюк, ее бывший возлюбленный Сергей Жигунов отказался давать комментарии. В отличие от многих звезд, он не стал публично выражать соболезнования и будто не заметил кончины своей бывшей избранницы, с которой пробыл в отношениях два года. Из-за этого артиста раскритиковали поклонники и заявили, что разочаровались в нем. 

"Можно бы с Заворотнюк и проститься. Бессовестно это, конечно. Было больше к вам уважения", "Пару слов можно было написать на страничке о Насте", – высказались пользователи Сети. 

Однако позже стало известно, что Жигунов все же почтил память Анастасии. Он посетил Покровский монастырь, где прошло прощание с актрисой, и возложил цветы к ее гробу. Сергей пожелал остаться незамеченным и миновал журналистов с камерами, сообщает источник. 

Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов. Фото: скриншот YouTube /@MemoriesWithUs

Напомним, роман между Заворотнюк и Жигуновым разгорелся во время съемок сериала "Моя прекрасная няня" в 2006 году. Тогда они оба были в браке, но, не раздумывая, оставили семьи ради любви друг к другу. Их отношения продлились два года, но потом Анастасия встретила фигуриста Петра Чернышева и рассталась с коллегой по съемочной площадке. 

Ранее сообщалось, что вдовец Заворотнюк может увезти младшую дочь в Штаты. У спортсмена и старших детей Анастасии имеется американское гражданство. 

7 июня 2024, 11:19
Сергей Жигунов. Фото: соцсети/@zhigunov_sergey
Елизавета Федорова
ТВЦ✓ Надежный источник

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