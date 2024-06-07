Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну"

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Пятница 7 июня

12:35Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну" 11:19Экс-возлюбленный Заворотнюк Сергей Жигунов простился с ней тайно 10:48Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь" 10:07В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой 09:43Гороскоп для женщины Весы на август 2024 года 09:25С двумя мужчинами одновременно: узнавшая о свадьбе Харламова Асмус пустилась во все тяжкие 08:38Всплыла правда о романе Мии Бойки с женатым любовником: больше не скрыть 04:1257-летняя Штурм устроила пикантную фотосессию на пляже: "Песок заваливался во все дырочки" 01:41Время еще есть: нутрициолог рассказал, как быстро похудеть к пляжному сезону 22:29"Нет искренности": вот почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе 22:03Клава Кока улетела из России после скандала 21:05"В колхозе девки лучше поют": у чахнущей без России Лободы проблемы с голосом 20:33Отдых в летней столице: рейтинг отелей в Сочи 20:07Гарик Харламов женился в третий раз 19:27Успенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 18:41Диета при гастрите желудка: что можно и что нельзя 18:33"Нельзя было": поступок вдовца Заворотнюк вызвал изумление 16:24Девятова отказалась говорить о Пелагее из-за страха 14:41Анна Семенович предъявила нового бойфренда: младше на 7 лет и пухленький 13:4741-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 12:31Склонившаяся перед иконой Лера Кудрявцева сообщила печальную новость: "Помогите!" 11:19С Николая Дроздова требуют 9 млн рублей за "В мире животных" 10:42Бузова выложила компромат на раскритиковавшую ее Собчак: полуголая валяется на полу 09:40Лечили диковинными фруктами и молитвами: появились новые подробности борьбы Заворотнюк с раком 09:07Повторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 08:39Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы 04:204 типа женщин от которых бегут все мужчины - проверь себя! 01:20Варнава разделась перед камерами из-за денег: осталась без всего 23:15Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах 22:48Гороскоп для женщины Девы на август 2024 года 22:20Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость! 21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот 17:35Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей 16:35"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым 15:32Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев 14:43"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе" 13:52Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы 12:59Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи" 11:29Округлившаяся Сати Казанова показала животик: принимает поздравления 10:50Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль 10:11"Лупил, как боксерскую грушу": россияне ужаснулись, в каких условиях 18 лет жила Алсу 09:29Стройная блондинка, моложе Барановской: Аршавина застукали на отдыхе с новой возлюбленной 08:37Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать 04:53Гороскоп на август 2024 года для женщины Рак 04:32Онкобольная Кейт Миддлтон передала тайную записку с мольбой: "Помогите!" 01:44Экстремально похудевшую Семенович не узнают поклонники: борется с тяжелым недугом 23:01Гороскоп для женщины Близнецы на август 2024 года
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Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну"

Жена Джигана заявила о пятой беременности:

Артистка разоткровенничалась в соцсетях.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в браке уже 11 лет. Вместе они растят троих дочерей и сына. Несмотря на то что в семье не испытывают нужду, пара старается не баловать своих наследников и учит грамотно распоряжаться деньгами.

Несмотря на то что воспитывать четверых детей, двое из которых уже достигли подросткового возраста, со всеми его "прелестями" сложно, Оксана никогда не жалуется. Она отмечает, что всегда мечтала о большой семье и с удовольствием станет мамой еще раз.

В своем блоге жена Джигана часто показывает детей и делится секретами воспитания. Однако в этот раз Самойлова заявила о пятой беременности. Звезда выложила в своем блоге видео с дочерьми и задалась вопросом, который поставил в тупик многих поклонников.

"Может еще одну?", – написала супруга рэпера.

Фото: соцсети/@samoylovaoxana

Впрочем, поклонники не заставили себя долго ждать и заявили, что многодетной семье точно не хватает еще одной девочки.

Напомним, раньше Самойлова заявляла, что у нее есть "привычка рожать каждые три года". Однако после появления на свет сына прошло уже четыре. Эта беременность была для нее тяжелой, рассказывала Оксана. Кроме того, она не планировала больше рожать и принимала противозачаточные препараты, и о беременности узнала на позднем сроке. По словам жены Джигана, у нее было множество серьезных осложнений.

Ранее Оксана Самойлова оправдалась за "ворованное" сообщение, которое выдала за свое. 

7 июня 2024, 12:35
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Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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