Жена Джигана заявила о пятой беременности: "Еще одну"

Оксана Самойлова и рэпер Джиган в браке уже 11 лет. Вместе они растят троих дочерей и сына. Несмотря на то что в семье не испытывают нужду, пара старается не баловать своих наследников и учит грамотно распоряжаться деньгами.

Несмотря на то что воспитывать четверых детей, двое из которых уже достигли подросткового возраста, со всеми его "прелестями" сложно, Оксана никогда не жалуется. Она отмечает, что всегда мечтала о большой семье и с удовольствием станет мамой еще раз.

В своем блоге жена Джигана часто показывает детей и делится секретами воспитания. Однако в этот раз Самойлова заявила о пятой беременности. Звезда выложила в своем блоге видео с дочерьми и задалась вопросом, который поставил в тупик многих поклонников.

"Может еще одну?", – написала супруга рэпера.





Впрочем, поклонники не заставили себя долго ждать и заявили, что многодетной семье точно не хватает еще одной девочки.

Напомним, раньше Самойлова заявляла, что у нее есть "привычка рожать каждые три года". Однако после появления на свет сына прошло уже четыре. Эта беременность была для нее тяжелой, рассказывала Оксана. Кроме того, она не планировала больше рожать и принимала противозачаточные препараты, и о беременности узнала на позднем сроке. По словам жены Джигана, у нее было множество серьезных осложнений.

Ранее Оксана Самойлова оправдалась за "ворованное" сообщение, которое выдала за свое.