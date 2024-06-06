Увезет Милу в США: вот какую судьбу приготовил муж Заворотнюк для младшей дочери актрисы

Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк скончалась от онкологии в конце мая. У актрисы осталось трое детей: Анна и Майкл уже достигли совершеннолетия, а вот Миле только исполнилось пять лет. Накануне в Сети появились кадры, на которых Петр Чернышев привел девочку к могиле мамы. Определенно, малышка уже знает о ее кончине, и Милу окружили заботой и любовью, чтобы она легче перенесла утрату. Однако какая судьба ждет наследницу актрисы в дальнейшем, остается под вопросом.

Так, многие поклонники отметили, что, вероятно, фигурист захочет увезти ребенка за границу. Сам Петр уже много лет ведет непубличный образ жизни, чтобы оградить от лишнего внимания Милу, он может решиться на переезд в Штаты, считают некоторые. Ведь именно там спортсмен жил долгие годы и строил карьеру. У Чернышева имеется и американский паспорт. Его он получил еще в начале нулевых. Старшие дети Анастасии, к слову, тоже имеют гражданство США.

Проблем с работой за океаном у Петра возникнуть не должно. За годы жизни за границей он стал пятикратным чемпионом США по фигурному катанию и двукратным победителем чемпионата Четырех континентов. Живя в России, супруг Заворотнюк набрался опыта в шоу Татьяны Навки. Увезя Милу из России, Чернышев обезопасит от сплетен и дочь, и себя, считают некоторые.

Впрочем, важно учитывать, что у Милы есть бабушка Валентина Борисовна, которая принимает важное участие в воспитании внучки. Маме Анастасии Заворотнюк уже 80 лет, и едва ли она согласится покинуть Родину и уехать вместе с мужем скончавшейся дочери. Этот факт может остановить Петра от переезда.

Ранее гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы.