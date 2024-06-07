Дмитрий Маликов представил молодую невесту, ровесницу дочери: "Это любовь"

Дмитрий Маликов свою любовь повстречал больше 30 лет назад. Избранницей артиста стала Елена, которая старше певца на семь лет, к тому же уже имела ребенка от первого брака. Тем не менее исполнителя хита "Ты одна, ты такая" это нисколько не смущало, и он до сих пор называет жену любовью всей своей жизни.

Со временем у супругов появились и общие дети: дочь Стефания, которой сейчас 24 года, и сын Марк, рожденный при помощи суррогатной матери. Недавно 53-летний артист заявил, что готов стать отцом еще раз.

Ну а пока артист с супругой готовятся снова окунуться в мир пеленок, Дмитрий не забывает и о карьере. Недавно артист презентовал свою новую песню "За туманами" и снял на нее клип. В видео он представил людям свою молодую невесту, естественно, экранную. На кадрах артист нежно прижимает к себе девушку в белом платье и фате, которая по виду не старше его дочери.

" Там, где-то там за туманами. Всё решено – это главное! Незачем сердце обманывать, Если, если это всё любовь! ", – поет народный артист России.





Поздравить с премьерой Маликова поспешили и поклонники. Они отметили, что Дмитрий смотрится очень гармонично рядом с девушкой, несмотря на разницу в возрасте.

"Почти не изменился. Как был очень красивым,так и остался", "Он вообще стареет?", "Прикольный клип, можно бы больше романтики добавить с обнимашками", – высказались подписчики артиста.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Маликов намекнул на разлад в семье.