В Сети обсуждают скорую свадьбу оскандалившейся Ивлеевой

Вечеринка, которую устроила Настя Ивлеева в конце прошлого года, обернулась большим скандалом. После шквала критики, который обрушился на нее и других звезд, посетивших мероприятие полуобнаженными, звезда "Орла и решки" пропала со всех радаров и вела непубличный образ жизни. Однако недавно Ивлеева решила снова вернуться в медиапространство и кардинально сменила имидж.

Перекрасив волосы в темный цвет, Настя, вероятно, хотела показать, что от нее старой не осталось ни следа. Теперь знаменитость появляется в обществе почти без макияжа и в относительно скромной одежде. Кроме того, Ивлеева решила заняться ресторанным бизнесом и открыла свою лапшичную. По этому поводу она даже провела небольшую пресс-конференцию.

Внимательные поклонники заметили на безымянном пальце знаменитости кольцо. Как правило, так носят либо обручальное, либо помолвочное украшение. Учитывая, что на изделии Насти была вставка из камня, многие решили, что блогерша скоро выходит замуж.

Впрочем, нашлись и те, кто отказывается верить в то, что Ивлеева в скором времени станет женой. Возможно, это простое кольцо, а может, таким образом блогерша пытается вызвать интерес к своей персоне и новому бизнесу.

В последнее время Настя Ивлеева ведет весьма сдержанный образ жизни. Старается не появляться лишний раз в обществе и пристально следит за словами. А недавно звезда интернета и вовсе удалила из своих социальных сетей все публикации, напоминающие о прошлой жизни.

Ранее стало известно, почему у Ивлеевой нет друзей в шоу-бизнесе.