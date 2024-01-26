Разводится с женой? Маликов намекнул на разлад в семье

Личная жизнь популярного певца всегда находится в центре внимания общественности. Вместе с Еленой Изаксон они живут душа в душу более тридцати лет. Однако на днях Дмитрий Маликов намекнул на разлад в семье.

В своем микроблоге артист опубликовал двойственный пост. Дмитрий Маликов поделился снимком игрушки своего сына. Как оказалось, четырехлетний Марк каждый вечер отдает плюшевого кота своему папе, чтобы ему стало лучше. Таким образом наследник певца пытается поддержать его.

"Марк приносит мне каждый вечер перед сном, чтобы мне не грустно было ночью", – написал Дмитрий Маликов под публикацией.

Поклонники забили тревогу. Многие стали гадать, в чем причина плохого настроения артиста при наличии законной супруги. Неужели Дмитрий Маликов разводится с женой? В последнее время исполнитель хита "С чистого хита" перестал публиковать фотографии с избранницей. Однако пока общественности остается только гадать, действительно ли семья популярного певца терпит разлад в отношениях.

Стоит отметить, что артист женился на супруге более тридцати лет назад. Многие считают их отношения примером для подражания. Жена старше певца на семь лет. Звездная пара занимается воспитанием двух детей. Дмитрий Маликов стал отцом во второй раз, когда ему было далеко за 40.

Ранее "Клео.ру" писали, что Дмитрий Маликов раскрыл секрет долгого брака.