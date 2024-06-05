Буланова возмущена реакцией на откровенный наряд Бузовой на концерте: Глупость!

1 июня Ольга Бузова выступила на VK Fest в Уфе в черном боди с откровенным декольте и прозрачными вставками. Этот образ вызвал недовольство среди некоторых местных законодателей. Позже наряд Бузовой привел к разговорам о возможности введения дресс-кода для артистов.

Однако не все отнеслись к выходу Ольги критически. Заслуженная артистка России Татьяна Буланова возмущена реакцией общественности на одежду поп-дивы. Исполнительница хита "Ясный мой свет" также выразила недоумение по поводу возможного контроля за одеждой артистов.

"Это абсолютная глупость! Нам что теперь длину юбки измерять?" – негодует Татьяна.





Буланова отметила, что наряд Бузовой не содержал ничего предосудительного, и сравнила его со спортивным купальником. Вместе с тем певица, поделившись своими личными предпочтениями в выборе сценических нарядов, призналась, что редко выбирает короткие юбки и чувствует себя неуютно, будучи слишком обнаженной на сцене.

Ранее за Ольгу Бузову заступился военный аналитик Владимир Трухан. По его мнению, ничего страшного не случилось. Мол, осуждать артистку не за что, потому что та пользуется популярностью и уважением в том числе среди участников СВО. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".