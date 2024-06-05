Киркоров выдал правду об иске к Успенской: дело не в деньгах

В настоящее время известный поп-исполнитель Филипп Киркоров вовлечен в судебный процесс с коллегой Любовью Успенской. Конфликт между артистами возник после того, как певица обвинила поп-короля в мизогинии. В ответ на слова о женоненавистничестве Киркоров подал иск, требуя компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Певец утверждает, что в случае победы в суде направит эти деньги на благотворительные нужды.

Киркоров отметил, что его главная цель – восстановление справедливости, а не материальная выгода. Он также отметил, что имел возможность участвовать в благотворительных миссиях, включая поездку в Донбасс, где убедился в значимости помощи нуждающимся.

С другой стороны Любовь Успенская крайне недовольна действиями Филиппа Киркорова. Артистка была уверена, что после сказала с "голой вечеринкой" он откажется от своих требований. Она выразила удивление по поводу суммы иска и указала на несоответствие образа певца его действиям.

Сейчас Любовь Успенская готовит встречный иск, поэтому ее скандал с Филиппом Киркоровым вряд ли закончится быстро. Подробнее об ответном ударе артистки рассказывал женский журнал "Клео.ру".