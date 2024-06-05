Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк "Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"

Лента новостей

Среда 5 июня

21:54Безалкогольный мохито в домашних условиях: классический рецепт и советы по приготовлению напитка 21:33Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление 20:39Володина назвала самый уязвимый женский возраст 19:38Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот 17:35Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей 16:35"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым 15:32Гороскоп на август 2024 года для женщины Лев 14:43"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе" 13:52Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы 12:59Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи" 11:29Округлившаяся Сати Казанова показала животик: принимает поздравления 10:50Скончалась звезда сериала "Великолепный век" Фатма Каранфиль 10:11"Лупил, как боксерскую грушу": россияне ужаснулись, в каких условиях 18 лет жила Алсу 09:29Стройная блондинка, моложе Барановской: Аршавина застукали на отдыхе с новой возлюбленной 08:37Тайного мужа Заворотнюк раскрыли: больше нет смысла скрывать 04:53Гороскоп на август 2024 года для женщины Рак 04:32Онкобольная Кейт Миддлтон передала тайную записку с мольбой: "Помогите!" 01:44Экстремально похудевшую Семенович не узнают поклонники: борется с тяжелым недугом 23:01Гороскоп для женщины Близнецы на август 2024 года 22:21Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка 22:17Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день 21:30Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк 21:08"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи 20:09"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России 19:32"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике 18:40Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару 17:42Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта 16:17"Разные эксперименты": Нюша согласилась на свободные отношения в браке с Сивовым 14:43SHAMAN обвинили в излишней женственности на выступлениях: "Голос бы погрубее" 13:05В Москве стартовали съемки "Чебурашки-2" 12:31Бросила новорожденную дочь и мужа: молодая жена Петросяна укатила в неизвестном направлении 11:25"Делить нечего": вот что муж Заворотнюк сделал с ее имуществом и деньгами 10:44В Госдуме рассмотрят введение дресс-кода для артистов после скандала с Бузовой в Уфе 10:11Гороскоп для женщины Телец на август 2024 года 10:09Прохор Шаляпин попытался соблазнить супругу Петросяна: "Ну очень богатая" 09:28Виктории Боне грозит смертельная опасность: блогерша решила бороться 08:46Волочкова набросилась на бывшего мужа после слухов о пополнении в его семье: напомнила про совесть 07:00Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни 04:06102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес 02:24Мужские солнцезащитные очки 2024: лучшие модели и тренды сезона 01:00Несколько способов замаскировать рубцы и шрамы с помощью татуировки 22:03Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь! 21:24Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе 20:51"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни 20:10"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова 19:26"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет 18:07"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики 17:04"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни 16:35Гороскоп для женщины Овен на август 2024 года 16:08Роман Костомаров довел женщин до слез: Всех цепляет
1370
800
true

Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление

Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление

Лерчек объяснила наличие украшения на безымянном пальце.

В марте этого года 31-летний блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, объявила о разводе с отцом ее детей Артемом Чекалиным. Слова о расторжении брака стали для поклонников пары громом среди ясного неба. Публика полагала, что после череды бед, связанных с неуплатой налогов, семейство вернется к привычной жизни, но союз, увы, распался.

После развода Лерчек продолжает удивлять публику, причем не только совместными снимками с уже бывшим мужем. Так, на Петербургском международном экономическом форуме блогера увидели с обручальным кольцом на безымянном пальце. Чекалиной пришлось объясняться перед любопытными журналистами.

Валерия дала понять, что продолжает носить обручальное кольцо из-за нежелания приковывать внимание свободных мужчин. По словам блогера, в настоящий момент она не готова для знакомств. "Для многих мужчин я остаюсь все равно замужней", – сказала Чекалина журналистам.

Напомним, Артем и Валерия Чекалины воспитывают троих детей. В 2016-м Лерчек родила двойняшек – сына Богдана и дочь Алису. В 2022-м на свет появился еще один наследник пары. Мальчика назвали Львом. 

5 июня 2024, 21:33
Валерия Чекалина. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
Telegram / @SuperRu✓ Надежный источник

Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот

Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот
Почему не стоит осуждать Ольгу Бузову?

Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей

Шаляпин назвал Гузееву глупой: Я против унижения людей
Певец нелестно отозвался о Ларисе Гузеевой.

"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым

"Попала в лапы": Бородина публично отчитала Нюшу за ее ошибку в браке с Сивовым
Ксения объяснила, в чем Нюша неправа.

"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе"

"Ради наживы": вот у кого Сати Казанова "выбивает" деньги после трагедии в "Крокусе"
Артистка внесла ясность после скандала, который разразился вокруг нее.

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы

Гримерша Заворотнюк заявила, что давно видела сигналы рака у актрисы

Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи"

Кадры со свадьбы бывшего мужа Бородиной произвели фурор: "Слышно где-то лай Ксюхи"
Курбан Омаров женился весной этого года.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу