Разведенная Лерчек снова надела обручальное кольцо: блогер сделала заявление

В марте этого года 31-летний блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, объявила о разводе с отцом ее детей Артемом Чекалиным. Слова о расторжении брака стали для поклонников пары громом среди ясного неба. Публика полагала, что после череды бед, связанных с неуплатой налогов, семейство вернется к привычной жизни, но союз, увы, распался.

После развода Лерчек продолжает удивлять публику, причем не только совместными снимками с уже бывшим мужем. Так, на Петербургском международном экономическом форуме блогера увидели с обручальным кольцом на безымянном пальце. Чекалиной пришлось объясняться перед любопытными журналистами.

Валерия дала понять, что продолжает носить обручальное кольцо из-за нежелания приковывать внимание свободных мужчин. По словам блогера, в настоящий момент она не готова для знакомств. "Для многих мужчин я остаюсь все равно замужней", – сказала Чекалина журналистам.

Напомним, Артем и Валерия Чекалины воспитывают троих детей. В 2016-м Лерчек родила двойняшек – сына Богдана и дочь Алису. В 2022-м на свет появился еще один наследник пары. Мальчика назвали Львом.