Военный аналитик вступился за затравленную Бузову: Предлагаю всем закрыть рот

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ и военный аналитик Владимир Трухан поделился своим мнением по поводу скандала, вызванного выступлением Ольги Бузовой в откровенном боди на концерте в Уфе 1 июня, в День защиты детей. За откровенный наряд артистку затравили в Сети.

Полковник отметил, что прежде чем осуждать Ольгу Бузову, критикам следует сначала обратить внимание на себя. По его мнению, образ, который выбрала певица и телеведущая, не имеет отношения к целям и задачам специальной военной операции, а значит, неправильно предъявлять претензии артистам на этом основании.

Трухан также подчеркнул, что ожидать оперного пения от Ольги Бузовой было бы неразумно. Он отметил, что концерт VK Fest, на котором выступала телезвезда в откровенном наряде, никогда не был связан с Днем защиты детей. Кстати, у аналитика есть более серьезные претензии к другим артистам, выступавшим на этом мероприятии.

Также Трухан рассказал, что в прифронтовых блиндажах могут висеть портреты полуобнаженных женщин, и это считается нормой. Мол, наверняка есть портрет и Ольги Бузовой. По его словам, количество морализаторов стало угрожающим и предложил собрать их всех вместе, чтобы они сами разобрались между собой.

"Я вообще предлагаю всем этим морализаторам рот закрыть навсегда", – сказал Владимир.

Ранее в Госдуме заговорили о необходимости введения дресс-кода для российских артистов после выступления Ольги Бузовой в боди. Идеей поделилась депутат Ирина Филатова. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".