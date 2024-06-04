Виктории Боне грозит смертельная опасность: блогерша решила бороться

Недавно воспитанница "Дома-2" сообщила, что собралась покорить гору высотой 8 тысяч метров. Таких вершин в мире всего 14, а восхождение требует специальной подготовки и навыков. Даже при этом условии такое приключение очень опасно и может стоить Виктории Боне жизни. Однако сама блогерша считает, что справится и усиленно готовится к восхождению.



В своем блоге она делится всеми подробностями. Так, Виктория сообщила, что уже скинула 5 килограммов и продолжает бороться с лишним весом. Телезвезда показала упражнение, с помощью которого готовится к покорению одной из самых высоких и опасных в мире гор. На кадрах Боня приседает и прыгает.

"Начала свою ежедневную рутину – подготовку к экспедиции на одну из самых высоких гор мира. Восьмитысячник требует усердного труда и правильные тренировки, это самое главное, чтобы все получилось", – похвасталась бывшая супруга Алекса Смерфита.

Впрочем, подписчиков 44-летней блогерши новость о восхождении, кажется, интересует не так сильно, как ее фигура. В комментариях они высмеяли Боню и напомнили о ее пластических операциях.





"Зачем ее качать, если там импланты стоят", "И на этом тренировка окончена, главное – выложить", "На камеру прыгают, а бегут на пластику", "А силикон не дрогнет, сидит как вкопанный на попе", "Тяжело прыгать теперь, такие грузила висят", – высказались фолловеры.

Ранее Виктория Боня сообщила поклонникам радостную новость о замужестве. Ее слова приводил женский журнал "Клео.ру".