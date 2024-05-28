Виктория Боня сообщила поклонникам радостную новость: "Выхожу замуж за миллиардера"

Совсем недавно Виктория Боня вернулась в Монако. Почти год блогерша не могла попасть в Европу из-за проблем с документами и жила в Москве. В столицу России она даже привезла свою дочь Анджелину. Однако теперь экс-участница "Дома-2" получила визу и была такова. За границей Боня уже успела посетить Каннский кинофестиваль, который не пропускает порядка десяти лет.

На красной ковровой дорожке блогерша не только продемонстрировала несколько роскошных платьев, но и умудрилась окрутить какого-то европейского миллиардера. Радостной новостью она поделилась с поклонниками. Как сообщила звезда, он уже пригласил ее на свидание на яхту, где Боня пообедала с красивым видом и позагорала. 44-летняя модель отметила, что отныне выбирает только взрослых мужчин, вероятно, намекая на неудачный опыт в отношениях с Русланом Гасановым, который был младше ее на 10 лет.

"Я устала воспитывать детей в своей жизни... И сейчас, когда ко мне подходят парни молодые, а они подходят, просто как на паутину липнут, я просто жестко отрубаю. Сразу же: "Так, идите своей дорогой!". Я даже не разговариваю. Вот, хочу зрелого, состоятельного мужчину", высказалась знаменитость.





Впечатлениями от свидания Боня не поделилась и сразу отправилась на шопинг. Некоторые предположили, что встреча прошла не очень хорошо, ведь блогерша заявила, что теперь миллиардера у нее нет.

"Девочки, помните, я вам говорила, что все, я выхожу замуж за миллиардера? Поэтому я решила, что нужны каблуки. Миллиардера пока нет, но каблуки я нашла. Смотрите, какие красивые, они из шелка", – поделилась звезда.

Напомним, однажды у Виктории уже были отношения с миллиардером. Почти семь лет она встречалась с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом, которому родила дочь Анджелину. Правда, замуж воспитанницу "Дома-2" состоятельный жених так и не позвал.

Ранее сообщалось, что Собчак в наряде за 2 миллиона рублей высмеяла образ Бони в Каннах.