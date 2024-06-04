Волочкова набросилась на бывшего мужа после слухов о пополнении в его семье: напомнила про совесть

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин были вместе около пяти лет. И хотя официально брак заключен не был, на свет появилась единственная дочь Ариадна. Отношения между танцовщицей и наследницей не заладились, поэтому девушка живет со вторым родителем и его новой семьей, в которой совсем недавно произошло пополнение. У Вдовина и его супруги появился сын.

А недавно Волочкова набросилась на своего экс-возлюбленного. Хоть они и расстались давно, но продолжают периодически выяснять отношения. В одном из интервью балерина заявила, что дочь несчастлива в семье Вдовина.

"Новая семья у ее папы, жена и двое детей, Ариадна не может там быть любимым ребенком, и она это чувствует", – высказалась знаменитость.

Артистка отметила, что в ее доме совершенно другая атмосфера. Дочь ей доверяет и чувствует себя расслабленно. При этом наследница танцовщицы мечтает о самостоятельности. У нее уже есть возлюбленный, который готов снимать жилье. Однако Волочкову это не устраивает, она считает, что отец должен обеспечить наследницу жилплощадью.





"Было бы хорошо, чтобы папа ей квартиру купил, раз уж такая ситуация в той семье. Не знаю, насколько у него совести на это хватит", – заявила заслуженная артистка РФ.

Сама Ариадна старается держаться подальше от таких ситуаций. Насмотревшись в детстве на разборки родителей, повзрослев она предпочитает непубличный образ жизни. Девушка учится на филологическом факультете и пишет стихи. Кроме того, дочь Волочковой часто озвучивает фильмы, которые показывают в кинотеатрах.

Ранее Волочкова высказалась о свадьбе с богатым мужчиной.