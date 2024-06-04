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Вторник 4 июня

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Волочкова набросилась на бывшего мужа после слухов о пополнении в его семье: напомнила про совесть

Волочкова набросилась на бывшего мужа после слухов о пополнении в его семье: напомнила про совесть

Волочкова решила выяснять отношения с экс-избранником.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин были вместе около пяти лет. И хотя официально брак заключен не был, на свет появилась единственная дочь Ариадна. Отношения между танцовщицей и наследницей не заладились, поэтому девушка живет со вторым родителем и его новой семьей, в которой совсем недавно произошло пополнение. У Вдовина и его супруги появился сын. 

А недавно Волочкова набросилась на своего экс-возлюбленного. Хоть они и расстались давно, но продолжают периодически выяснять отношения. В одном из интервью балерина заявила, что дочь несчастлива в семье Вдовина. 

"Новая семья у ее папы, жена и двое детей, Ариадна не может там быть любимым ребенком, и она это чувствует", – высказалась знаменитость. 

Артистка отметила, что в ее доме совершенно другая атмосфера. Дочь ей доверяет и чувствует себя расслабленно. При этом наследница танцовщицы мечтает о самостоятельности. У нее уже есть возлюбленный, который готов снимать жилье. Однако Волочкову это не устраивает, она считает, что отец должен обеспечить наследницу жилплощадью. 

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной. Фото: соцсети/@volochkova_art

"Было бы хорошо, чтобы папа ей квартиру купил, раз уж такая ситуация в той семье. Не знаю, насколько у него совести на это хватит", – заявила заслуженная артистка РФ. 

Сама Ариадна старается держаться подальше от таких ситуаций. Насмотревшись в детстве на разборки родителей, повзрослев она предпочитает непубличный образ жизни. Девушка учится на филологическом факультете и пишет стихи. Кроме того, дочь Волочковой часто озвучивает фильмы, которые показывают в кинотеатрах. 

Ранее Волочкова высказалась о свадьбе с богатым мужчиной. 

4 июня 2024, 08:46
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Елизавета Федорова
Teleprogramma.pro✓ Надежный источник

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