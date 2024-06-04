Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день

На днях 55-летняя Светлана Бондарчук шокировала публику. Знаменитость презентовала свою первую песню. Композиция, которая была записала в домашней студии, получила название "Быть с тобой". Общественно неоднозначно отреагировала на творение экс-супруги знаменитого режиссера. Многие обратили внимание на вокал Светланы, усомнившись в ее певческом таланте.

По словам Бондарчук, ее песня имеет успех. Более того, телезвезду уже начали приглашать на корпоративы, несмотря на наличие в репертуаре лишь одной песни. В своей недавней публикации в популярной социальной сети знаменитость дала понять, что выходить на большую сцену в настоящий момент не планирует.

К слову, сейчас самочувствие Светланы Бондарчук неважное. Она рассказала, что осталась без голоса, и это продолжается уже несколько дней. "Шел четвертый день", – написала интервьюер в соцсети, уточнив, что продолжает активно лечиться.

Ранее Светлана Бондарчук показала лицо недавно родившегося сына, после чего интернет-пользователи стали гадать, на кого похож малыш. Подробнее о наследнике знаменитости рассказывал женский журнал "Клео.ру".