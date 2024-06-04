Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" В Сеть попало последнее сообщение Заворотнюк: "Осталось непрочитанным" Названо место прощания с Анастасией ЗаворотнюкНазвано место прощания с Анастасией Заворотнюк "Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк"Гнев и поиск крайних": в каком состоянии сейчас муж скончавшейся Заворотнюк Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"Пугачева сделала новое скандальное заявление: "Моральные уроды"

Лента новостей

Вторник 4 июня

22:21Вечеринка в кубинском стиле: в Москве прошла презентация нового напитка 22:17Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день 21:30Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк 21:08"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи 20:09"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России 19:32"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике 18:40Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару 17:42Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта 16:17"Разные эксперименты": Нюша согласилась на свободные отношения в браке с Сивовым 14:43SHAMAN обвинили в излишней женственности на выступлениях: "Голос бы погрубее" 13:05В Москве стартовали съемки "Чебурашки-2" 12:31Бросила новорожденную дочь и мужа: молодая жена Петросяна укатила в неизвестном направлении 11:25"Делить нечего": вот что муж Заворотнюк сделал с ее имуществом и деньгами 10:44В Госдуме рассмотрят введение дресс-кода для артистов после скандала с Бузовой в Уфе 10:11Гороскоп для женщины Телец на август 2024 года 10:09Прохор Шаляпин попытался соблазнить супругу Петросяна: "Ну очень богатая" 09:28Виктории Боне грозит смертельная опасность: блогерша решила бороться 08:46Волочкова набросилась на бывшего мужа после слухов о пополнении в его семье: напомнила про совесть 07:00Снова станет мамой: Анджелина Джоли поразила поклонников новостями о личной жизни 04:06102 -летняя женщина раскрыла секрет долголетия: все еще ведет бизнес 02:24Мужские солнцезащитные очки 2024: лучшие модели и тренды сезона 01:00Несколько способов замаскировать рубцы и шрамы с помощью татуировки 22:03Затравленная Орлова оправдалась за визит на шоу Малахова о Заворотнюк: Уймитесь! 21:24Бузова принесла публичные извинения за наряд на выступлении в Уфе 20:51"Залетела в 59!": Гулькина ошеломлена крутым поворотом в жизни 20:10"Не сказка": Боярский выдал суровую правду об отношениях Заворотнюк и Жигунова 19:26"Нужно думать!": оголившаяся Ольга Бузова на грани "отмены" - что с ней станет 18:07"Никто не заподозрил": Заворотнюк мучилась от сильной боли на глазах у публики 17:04"Замуж выйти можно": Бледанс сделала заявление о личной жизни 16:35Гороскоп для женщины Овен на август 2024 года 16:08Роман Костомаров довел женщин до слез: Всех цепляет 14:39Следственный комитет проверит выступление Бузовой в Уфе после скандала 13:54Петросян эксплуатирует Брухунову: жена 78-летнего комика пожаловалась на суровую долю 12:55Кудрявцева и Королева сцепились на публике и бросались вещами: "Врешь!" 11:31Елена Блиновская подала в суд заявление о банкротстве 10:44Галкину* и Пугачевой запретили въезд в страну: больше не попляшут 10:06Был добр и внимателен к старушке: "чужая" бабушка щедро отблагодарила Прохора Шаляпина 09:15Бузова устроила непотребства прямо на глазах детей: "Жуткое зрелище" 08:36Киркоров тайно вывез сына и дочь за границу: готовит к новой жизни 04:31Дележка имущества отменяется: вскрылась интересная деталь о разводе Нюши 00:16Особенности Стрельцов: как время рождения влияет на характер? 22:21Корица – польза и вред для здоровья, рекомендуемые нормы употребления специи 18:07Большой тест: Какое домашнее животное тебе подойдет? 12:01Шура едва не умер на глазах у Распутиной: Долбанула титьками 09:39"Душевный инвалид": Пелагея о жестокости бывшего мужа к дочери 06:35Нужно время на печаль: техники и поддержка для переживания и преодоления горя 03:20Быстрые и эффектные прически для свидания: пошаговые инструкции 00:27Володина рассказала о скрытых талантах Скорпионов 21:28Салат из свеклы с фетой: пошаговый рецепт 20:08Маникюр на море 2024: модные идеи и советы по уходу
1370
800
true

Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день

Запевшая Светлана Бондарчук осталась без голоса: Шел четвертый день

Светлана Бондарчук пожаловалась на здоровье.

На днях 55-летняя Светлана Бондарчук шокировала публику. Знаменитость презентовала свою первую песню. Композиция, которая была записала в домашней студии, получила название "Быть с тобой". Общественно неоднозначно отреагировала на творение экс-супруги знаменитого режиссера. Многие обратили внимание на вокал Светланы, усомнившись в ее певческом таланте.

По словам Бондарчук, ее песня имеет успех. Более того, телезвезду уже начали приглашать на корпоративы, несмотря на наличие в репертуаре лишь одной песни. В своей недавней публикации в популярной социальной сети знаменитость дала понять, что выходить на большую сцену в настоящий момент не планирует.

К слову, сейчас самочувствие Светланы Бондарчук неважное. Она рассказала, что осталась без голоса, и это продолжается уже несколько дней. "Шел четвертый день", – написала интервьюер в соцсети, уточнив, что продолжает активно лечиться.

Ранее Светлана Бондарчук показала лицо недавно родившегося сына, после чего интернет-пользователи стали гадать, на кого похож малыш. Подробнее о наследнике знаменитости рассказывал женский журнал "Клео.ру".

4 июня 2024, 22:17
Светлана Бондарчук. Фото: YouTube / @FAMETIMETV
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк

Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк
Отказ от создания передачи в память об Анастасии Заворотнюк означал бы намерение забыть ее, считает продюсер.

"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи

"Бедный ребенок": Орлова назвала мерзким поступок экс-мужа Пелагеи
Ольга Орлова в шоке от того, что сотворил бывший супруг ее коллеги.

"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России

"Запретный плод": вот почему нельзя запрещать песни Пугачевой в России
Алла Пугачева для многих остается одним из любимых артистов, несмотря на ее желание жить за пределами России.

"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике

"Будет болтаться": скитающийся по миру Галкин* пробует раскрутиться в Прибалтике
Бывший муж узнал об очередном визите Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Латвию.

Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару

Скандал Успенской и Киркорова в разгаре: певица готовится к ответному удару
Адвокат артистки рассказала об иске к Филиппу Киркорову.

Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта

Слава купила квартиру в Москве за баснословную сумму: Просто мечта
Певица Слава похвасталась покупкой недвижимости.

Выбор читателей

02/05Чтв"Пока, неудачники!": улетевшая за границу Волочкова матом обругала россиян 28/04ВскПочему на самом деле Галкин пытается избавиться от статуса иноагента 27/04СбтМуцениеце впервые публично заговорила с Прилучным: "Это стыдно" 29/04ПндЗвезда "Битвы экстрасенсов" объяснила пророческий талант Жириновского 27/04СбтМило улыбались и сияли от счастья: Полина Гагарина воссоединилась с бывшим мужем на вечеринке 28/04Вск"Это так подло": Поплавская охаяла принесшую публичные извинения Алсу