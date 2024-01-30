Бондарчук рассекретила лицо годовалого сына в особый день

Бывшая супруга Федора Бондарчука недавно поделилась радостью в своем микроблоге. Поводом стал день рождения ее сына Пети, рожденного от суррогатной матери. Малышу исполнился один год. Напомним, Светлана Бондарчук состоит в гармоничных отношениях с Сергеем Харченко, дизайнером, и долгое время телеведущая не показывала публике лицо своего ребенка.

В столь особенный день Бондарчук рассекретила лицо годовалого сына. На первый день рождения малыша Светлана представила поклонникам трогательные снимки с крещения, где она нежно обнимает Петю, а рядом стоит ее супруг. В своем сообщении 55-летняя модель выразила радость, отметив, что эта дата является знаковой для их семьи и пригласила поклонников присоединиться к поздравлениям.





Светлана Бондарчук, телеведущая и модель, чей образ нечасто ассоциируется с негативными откликами в Сети, столкнулась с негативом после объявления о рождении еще одного ребенка. В возрасте 54 лет она стала матерью в третий раз, и некоторые пользователи подразумевают, что она не уделяет должного внимания своему младшему сыну. По словам телеведущей, она и ее супруг активно участвуют в жизни Петра, включая совместные путешествия как часть его воспитания.

Напомним, что помимо Петра у модели есть двое детей от Федора Бондарчука. Сергею, ее старшему сыну, 32 года, а младшей дочери Варваре – 24. Несмотря на критику, подписчики в социальных сетях продолжают радовать семью Светланы Бондарчук теплыми словами и поздравлениями.