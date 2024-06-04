Рудковская поставила точку в скандале вокруг шоу Малахова о Заворотнюк

Продюсер Яна Рудковская возмущена тем, что вокруг памяти Анастасии Заворотнюк возникла волна негатива, направленная на близких ей людей, которые пришли на программу Андрея Малахова, чтобы почтить ее память. Супруга Евгения Плющенко, в частности, вступилась за Ольгу Орлову, которая также пришла в студию рассказать об общении с актрисой, боровшейся с раком.

По мнению Рудковской, Орлова оказалась несправедливо обвиненной. Продюсер напомнила слова телезвезды о том, что перед съемками передачи та даже спросила у мужа Анастасии, Петра Чернышева, можно ли ей рассказать о своих визитах к актрисе в больницу.

Рудковская отметила, что передачи снимаются на всех каналах, и Первый канал не исключение. Она считает, что на такие программы должны приглашаться люди, которые действительно знали и любили ушедшего человека, а не те, кто лишь поверхностно знаком с ним и приходит на шоу ради денег. В случае с Ольгой ее участие в передаче было продиктовано искренним состраданием и любовью к Заворотнюк, убеждена супруга фигуриста.

Яна Рудковская задала вопрос критикам: кто же тогда должен приходить на такие программы? Она согласна с Ольгой Орловой в том, что отказ от создания передачи означал бы намерение забыть о человеке и его жизни. Если в выпуске не будет людей, которые действительно знали ушедшего, то искренность передачи будет под сомнением, заключила продюсер, тем самым поставив точку в скандале.

Напомним, Анастасия Заворотнюк умерла в конце мая. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" похоронили на Троекуровском кладбище 1 июня.