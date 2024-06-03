Петросян эксплуатирует Брухунову: жена 78-летнего комика пожаловалась на суровую долю

Когда Татьяна Брухунова познакомилась с Евгением Петросяном, она была обычной помощницей в его театре. Однако со временем девушка смогла завоевать не только сердце комика, но и доверие как квалифицированный специалист. Артист повысил ее до директора. Уже после Татьяна вышла замуж за юмориста и родила ему детей. Но даже это не заставило супругу Петросяна бросить работу.

Многие недоумевают: зачем Брухуновой продолжать трудиться в театре. Даже после развода с Еленой Степаненко, которая отсудила у Евгения Вагановича половину имущества, комик остается состоятельным и способен обеспечить жену. Да и сама Татьяна постоянно жалуется на то, как много она работает, чаще всего без перерыва на выходные.

Вот и в этот раз жена артиста шокировала поклонников признанием: сегодня пришлось трудиться до 3:30 утра. Что, конечно, многих возмутило: где это видано, чтобы жена, мама сына и новорожденной дочери так много работала.





Сама Татьяна, впрочем, не унывает. В своем блоге она всегда появляется в хорошем настроении и с улыбкой на лице. Это только еще больше раззадоривает хейтеров, которые называют супруга артиста бездельницей. По их мнению, Брухунова постоянно ходит по театрам и концертам и совсем не занимается родившейся в прошлом году Матильдой и 4-летним Ваганом.

Ранее сообщалось, что Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика.