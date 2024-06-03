Кудрявцева и Королева сцепились на публике и бросались вещами: "Врешь!"

Шоу "ВИА Суперстар" совсем недавно вышло на экраны. Россияне наблюдают, как популярные в 90-е годы группы снова выходят на сцену и меряются талантом. Ведущими программы стали Лолита Милявская, которая недавно оправилась после "голой" вечеринки и вернулась в медиапространство, и Вадим Такменёв. Кресла жюри заняли авторитетные в мире шоу-бизнеса звезды: Стас Пьеха, Наташа Королева, Сергей Соседов и Лера Кудрявцева.



Телеконкурс, призванный вдохновлять, обернулся перепалкой женской половины судей. Оценивая номер коллектива "Божья коровка" Кудрявцева и Королева разошлись во мнении и сцепились прямо на публике.

Оказалось, что исполнительнице хита "Маленькая страна", очень понравилось, как артисты спели. Певица отметила, что шероховатости были, но при этом все выглядело эффектно, и назвала их выступление "огненным". С ней оказалась не согласна вторая ведущая. Блондинка возмутилась тому, как нахваливает певица артистов, и назвала коллегу лгуньей.

"Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Врешь! Но я не могу врать", – выпалила телеведущая.

После таких обвинений бывшая жена Игоря Николаева не смогла смолчать и набросилась на телеведущую. Она заявила, что высказала свое "субъективное мнение" и бросила в Леру поролоновой насадкой на микрофон.

Ранее Наташа Королева рассказала о беременности от Игоря Николаева. Слова певицы приводил женский журнал "Клео.ру".