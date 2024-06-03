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Роман Костомаров довел женщин до слез: Всех цепляет

Роман Костомаров довел женщин до слез: Всех цепляет

История Романа Костомарова мало кого оставила равнодушным.

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров. перенесший ампутацию конечностей из-за долгой болезни, в недавней беседе с прессой поделился своим опытом участия в различных мероприятиях, ведь в прошлом его нечасто куда-либо приглашали. Раньше он в основном он общался с фигуристами и тренерами в узком кругу, обменивался знаниями и опытом. Однако выступать перед незнакомой аудиторией из разных сфер ему не доводилось.

Одним из последних таких мероприятий стала встреча в медицинском университете в Томске. Там Костомаров заметил, что людям интересно узнать о нем не только как о спортсмене, но и как о пациенте. Они хотели услышать его мнение о врачах, с которыми он долгое время контактировал в больнице, и узнать, что для него было важно в этом опыте.

В Томске зал был полон слушателей. Тогда Костомаров поделился своими переживаниями и рассказал о том, через что пришлось пройти его близким – жене, детям и особенно маме. Его история вызвала бурю эмоций у аудитории, многие женщины не смогли сдержать слез.

"Многие женщины плакали. То есть всех цепляет эта история", – отметил фигурист в недавней беседе с RT.

Такое внимание стало для Романа Костомарова новым опытом, ведь раньше, даже будучи олимпийским чемпионом, он не был настолько популярен.

3 июня 2024, 16:08
Роман Костомаров. Фото: YouTube / @WinkRus
Дмитрий Алексеев
RT✓ Надежный источник

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