Разомлевшего Петросяна застукали в гримерке с молодой девушкой без лифчика

Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой пять лет назад. За это время девушка родила комику двоих детей. Последняя дочь появилась на свет осенью прошлого года, однако рассказала о пополнении в семье супруга юмориста только в этом году. Несмотря двух малышей, Татьяна продолжила работать. В театре своего мужа она занимает должность директора.

Брухунова постоянно жалуется, что работы у нее много и часто приходится трудиться без выходных. Многие недоумевают, зачем 35-летней жене Евгения Вагановича вообще заниматься этим, ведь даже после раздела имущества с прежней женой, Петросян все так же состоятелен. Однако сама Татьяна продолжает выполнять свои обязанности и везде сопровождает мужа.

Накануне избранница комика показала репетицию в театре. На кадрах Евгений Ваганович важно ходит по сцене, а молодые красотки возраста Татьяны с восхищением наблюдают за сатириком. Оно и неудивительно: для 78 лет Петросян выглядит замечательно и модно одевается, и на месте Брухуновой наверняка хотела бы оказаться каждая из них.





Но стоило Татьяне отвернуться на минуту, как ведущий "Кривого зеркала" уединился с молодой девушкой в гримерке. Евгений Ваганович позвал высокую, статную красотку его сфотографировать. Дама была одета в брюки цвета фуксия и короткий белый топ, под которым, к слову, не было лифчика. Напротив нее стоял комик и кокетливо улыбался.





При такой конкуренции неудивительно, что Татьяна Брухунова не оставляет пост директора театра и постоянно хочет быть подле мужа. Напомним, Петросян познакомился с ней как раз на работе. Тогда девушка была всего лишь помощницей комика, а он был женат на Елене Степаненко.

Ранее сообщалось, что встревоженная Брухунова вышла на связь и сделала заявление.