В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек

В начале июня Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сообщили о своем браке. Пара расписалась тихо, не устраивая пышных торжеств. Тратиться на медовый месяц они тоже не стали, проведя первую половину в Подмосковье. Теперь же актриса и шоумен отправились в Сочи. Молодожены наслаждаются природой в горах и делятся фото и видео со своего путешествия.

Так, под одним из последних видео, которое выложил Гарик, многие отметили, что он сильно изменился после свадьбы. Рядом с Ковальчук 43-летний артист выглядит спокойным и счастливым, уверяют фанаты.

"Такие классные – спокойные! Гарик хорошо выглядит, новая жена, как и горный воздух, ему к лицу", "Очень красивая пара и, наконец, достойная женщина рядом", "Так идет вам Катя", – засыпали пару комплиментами подписчики.





Напомним, Ковальчук стала третьей женой Гарика Харламова. После развода со второй супругой Кристиной Асмус, комик три года был в отношениях с Катериной. В начале этого года появились слухи о том, что пара рассталась, и 31-летняя звезда "Рядового" уехала в одиночестве в путешествие по США, а вернувшись, получила предложение от Харламова.

Впрочем, не все поверили в то, что пара так скоро и неожиданно восстановила отношения, и Гарика с Катериной обвинили в пиаре.