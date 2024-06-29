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Суббота 29 июня

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В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек

В Сети обсуждают неожиданно изменившегося после свадьбы Харламова: другой человек

Поклонники отметили, что новая жена хорошо влияет на комика.

В начале июня Гарик Харламов и Катерина Ковальчук сообщили о своем браке. Пара расписалась тихо, не устраивая пышных торжеств. Тратиться на медовый месяц они тоже не стали, проведя первую половину в Подмосковье. Теперь же актриса и шоумен отправились в Сочи. Молодожены наслаждаются природой в горах и делятся фото и видео со своего путешествия. 

Так, под одним из последних видео, которое выложил Гарик, многие отметили, что он сильно изменился после свадьбы. Рядом с Ковальчук 43-летний артист выглядит спокойным и счастливым, уверяют фанаты. 

"Такие классные – спокойные! Гарик хорошо выглядит, новая жена, как и горный воздух, ему к лицу", "Очень красивая пара и, наконец, достойная женщина рядом", "Так идет вам Катя", – засыпали пару комплиментами подписчики. 

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов. Фото: соцсети/@ garikkharlamov

Напомним, Ковальчук стала третьей женой Гарика Харламова. После развода со второй супругой Кристиной Асмус, комик три года был в отношениях с Катериной. В начале этого года появились слухи о том, что пара рассталась, и 31-летняя звезда "Рядового" уехала в одиночестве в путешествие по США, а вернувшись, получила предложение от Харламова.

Впрочем, не все поверили в то, что пара так скоро и неожиданно восстановила отношения, и Гарика с Катериной обвинили в пиаре. 

29 июня 2024, 04:00
Гарик Харламов. Фото: скриншот YouTube /@OXshow
Елизавета Федорова
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