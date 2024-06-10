Брак фальшивый? Почему Харламова и Ковальчук обвиняют в пиаре

На днях Гарик Харламов и Катерина Ковальчук стали мужем и женой. Факт бракосочетания вызвал широкий резонанс среди публики, ведь комик женился уже в третий раз. Реакции в интернете разделились: от искренних поздравлений до скептических замечаний о возможном пиаре.

Обвинения в фиктивности брака, судя по комментариям в Сети, обусловлены несколькими факторами. Во-первых, быстрые изменения в личных отношениях Гарика Харламов, особенно учитывая его предыдущие браки и публичные скандалы, вызывают у публики недоверие. Во-вторых, совпадение времени свадьбы с продвижением нового сезона сериала "Гусар", где и Гарик, и Катерина являются актерами, может создавать впечатление умышленного совмещения личных и профессиональных интересов.

"Хоть и фиктивный, а все равно приятно", "Брак этот фальшивый, там же скоро "Гусара" второго будут снимать", – пишут люди в Сети.



Однако все это только догадки. Лишь Гарику Харламову и Катерине Ковальчук, а также людям из их близкого окружения известны истинные причины и мотивы этого брака. Публике же остается лишь наблюдать за развитием их отношений, оставаясь при этом в рамках уважения к личной жизни людей.

Ранее Гарик Харламов и Катерина Ковальчук опубликовали в Сети кадры, сделанные в день бракосочетания. Об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".