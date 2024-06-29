Покинувшая Россию Ольга Орлова снялась обнаженной: фото попали в Сеть

Уставшая от суеты мегаполиса Ольга Орлова приняла решение покинуть Россию и отправилась в путешествие. Для отдыха она выбрала курорт во Франции. В этот раз 46-летняя теледива улетела в отпуск с мужем Валерием, оставив годовалую дочь Аню дома. Ольга объяснила, что малышка плохо переносит дорогу и лететь в Европу ей было бы крайне тяжело.

Экс-солистка группы "Блестящие" с мужем остановились в шикарном отеле с видом на море с высоты птичьего полета. Каждое утро артистка делится потрясающими рассветами с балкона своего номера. Кроме природы Франции, Ольга показала и себя. Она позировала обнаженной в ванне с пеной. На кадрах Орлова сидит спиной к камере, а на фоне открывается потрясающая панорама.

"Романтик", – похвасталась ведущая телешоу "Дом-2".





Ольга призналась, что, несмотря на атмосферу и красоты вокруг, она очень скучает по дочери, которая ждет их в России.

Еще до отъезда в отпуск, Ольга Орлова делилась архивным снимком, на котором позирует в купальнике. Его теледива опубликовала в ответ на заявления хейтеров, что ее беременность была ненастоящей и Ольга носила накладной живот. Певица показала изменившуюся в то время фигуру и возмутилась, что кого-то это до сих пор волнует.