Паша Воля поблагодарил жену за все: "Тебя нет рядом"

Павел Воля и Лейсан Утяшева связали свою судьбу друг с другом 12 лет назад. Сегодня они – одна из самых крепких и гармоничных пар отечественного шоу-бизнеса. Супруги воспитывают двоих детей: дочь Софию и сына Роберта. Однако они не скрывают, что мечтают стать многодетными родителями и родить еще одного малыша.

28 июня Лейсан отмечает свое 29-летие. Каждый год Воля посвящает жене невероятно красивое поздравление, которое публикует у себя в блоге. В этот раз артист решил обойтись без стихов и написал то, что было у него на душе. Павел поблагодарил жену за все и отметил, что не представляет без нее своей жизни.

"Я тебя люблю. Я тебе благодарен. Я не хочу даже представлять, какой бы была жизнь без тебя. Не хочу ни одной минуты, когда тебя нет рядом", – оставил юморист красивое послание своей жене.

После этих строк растрогавшиеся поклонники пары "разрыдались" в комментариях под поздравлением. Фанаты отметили, что такие слова хотела бы прочесть каждая женщина, и пожелали мужу с женой счастья.





Такие пары, как Утяшева и Воля, для многих поклонников сейчас словно глоток свежего воздуха на фоне многочисленных разводов. Только за последний месяц о расторжении брака заявили певицы Нюша и Алсу. Семейная драма последней, между тем, вылилась в грандиозный скандал. Появились слухи, что супруг артистки изменял ей с 28-летней моделью Анастасией Решетовой. "Затравленная" со всех сторон девушка не выдержала давления и решилась на отчаянный шаг.