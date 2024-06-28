Уже написал завещание: вот что происходит с Топаловым после операции у онколога

Несколько лет назад Влад Топалов столкнулся с проблемами со здоровьем. Известный исполнитель перенес операцию. Подробности недуга артист и его окружение держат в секрете, однако известно, что муж Регины Тодоренко проходил лечение у хирурга-онколога. Сам певец тогда заявлял, что его жизни действительно угрожала опасность и врачи буквально спасли его.

В настоящее время артист чувствует себя хорошо и на здоровье не жалуется. Однако неизвестно, медики смогли излечить Топалова или болезнь отступила лишь на время. Так, недавно поклонники забеспокоились из-за заявления Влада. Он сказал, что хочет третьего ребенка, чтобы Регине было на кого опереться в случае его неожиданного ухода.

Не менее тревожное заявление вчера сделала и сама супруга Топалова. Тодоренко заявила, что муж написал завещание. Кроме того, наследников всего нажитого Влад определил в тот момент, когда тяжело болел. Экс-ведущая "Орла и решки" заявила, что страшно перепугалась, услышав от мужа новости о документе.

"Я испугалась, за доли секунд успев накрутить себя до обморока", – пожаловалась теледива.

Впрочем, Топалов поспешил успокоить супругу и заявил, что просто позаботился о детях. Именно они, по словам Регины, унаследуют все имущество певца. Кроме того, Владу пришла в голову идея создать бренд детской одежды, который они уже запустили в работу.

Ранее сообщалось, что Регина Тодоренко разделась перед камерой. Жаркое фото телеведущей слили в Сеть.