"Затравленная" со всех сторон Решетова не выдержала давления: решилась на отчаянный шаг

После того как в СМИ просочилась информация о том, что Алсу разводится с мужем из-за его измен с Анастасией Решетовой, на экс-модель обрушился шквал критики. Поклонники 41-летней певицы высказали о бывшей возлюбленной Тимати все, что думают, обвиняя ее в том, что это она разбила многодетную семью и увела отца троих детей. Решетова пыталась оправдаться: мол, никогда не позволит себе связь с женатым. Однако это не помогло.

С каждым днем под фото и видео Решетовой появлялось все больше негативных комментариев. Помимо того, что ее винили в разрушенном браке Алсу, 28-летней блогерше припомнили и то, что она в свое время увела Тимати у беременной Алены Шишковой. Такого давления "затравленная" со всех сторон девушка не выдержала и решилась на отчаянный шаг – скрыла все комментарии в своем блоге без возможности оставить новые.

Напомним, слухи о связи Яна Абрамова и Решетовой появились давно, но не имели никаких доказательств. Однако когда Алсу подала на развод, все встало на свои места. Кроме того, недавно сама певица подтвердила, что Анастасия сыграла роль в том, что семья распалась. Исполнительница хита "Зимний сон" обвинила Решетову во лжи после ее слов об "аллергии" на женатых мужчин.

Ранее сообщалось, что 46-летний муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову, которая, как сообщают некоторые источники, беременна от бизнесмена.