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Пятница 28 июня

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SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию"

SHAMAN раскрыл горькую правду о семье:

Артист дал редкий комментарий о своем браке.

Прославившийся два года назад Ярослав Дронов, известный россиянам как SHAMAN, столкнулся со всеми "прелестями" популярности: поклонников начало интересовать не только творчество кумира, но и его личная жизнь. Вместе с тем жена исполнителя хита "Я русский" Елена Мартынова столкнулась с хейтом. Многие критиковали пару из-за разницы в возрасте в 13 лет и распускали разные слухи. 

Сам Ярослав отмечает, что жена – главная опора в жизни. Вместе супруги уже семь лет. Приходя домой после тяжелого дня, Дронов знает, что его ждет любимая, которая всегда готова его поддержать. 

"Лена – не только моя любимая женщина, но и друг", – говорит исполнитель хита "Я русский" о своей избраннице. 

Несмотря на полное доверие в отношениях с женой, Дронов, как настоящий мужчина, не рассказывает супруге о своих трудностях. Он отмечает, что привык справляться со всем самостоятельно. Кроме того, на Елену и так свалилось много хейта из-за неожиданной популярности мужа. При этом он всегда готов выслушать возлюбленную, ведь для женщин это гораздо важнее, чем для мужчин. 

SHAMAN отмечает, что за все это время ни разу не пожалел о сделанном выборе. Жена была рядом еще до того, как он получил невероятную популярность, верила и мотивировала на протяжении всего пути. 

"Не каждый вытерпит. Ты сидишь в студии, как чокнутый профессор, перебиваешься какими-то небольшими заработками, пишешь свои песни – и нет никакого просвета… Это угнетает сильно. Как мужчине, мне это бьет по самолюбию", – раскрыл горькую правду шоумен. 

В то время Мартынова занимала важную должность в крупной компании, и некоторые поговаривали, что именно жена помогла  SHAMAN пробиться в шоу-бизнес. Однако певец вот уже несколько лет остается одним из самых востребованных исполнителей в России, а каждая его песня бьет рекорды по количеству прослушиваний в Сети. 

Ранее сообщалось, что SHAMAN своим поступком "унизил святыню". Подробности рассказывал женский журнал "Клео.ру". 

28 июня 2024, 22:00
SHAMAN. Фото: скриншот YouTube /@SHAMAN_ME
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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