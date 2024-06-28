SHAMAN раскрыл горькую правду о семье: "Бьет по мужскому самолюбию"

Прославившийся два года назад Ярослав Дронов, известный россиянам как SHAMAN, столкнулся со всеми "прелестями" популярности: поклонников начало интересовать не только творчество кумира, но и его личная жизнь. Вместе с тем жена исполнителя хита "Я русский" Елена Мартынова столкнулась с хейтом. Многие критиковали пару из-за разницы в возрасте в 13 лет и распускали разные слухи.

Сам Ярослав отмечает, что жена – главная опора в жизни. Вместе супруги уже семь лет. Приходя домой после тяжелого дня, Дронов знает, что его ждет любимая, которая всегда готова его поддержать.

"Лена – не только моя любимая женщина, но и друг", – говорит исполнитель хита "Я русский" о своей избраннице.

Несмотря на полное доверие в отношениях с женой, Дронов, как настоящий мужчина, не рассказывает супруге о своих трудностях. Он отмечает, что привык справляться со всем самостоятельно. Кроме того, на Елену и так свалилось много хейта из-за неожиданной популярности мужа. При этом он всегда готов выслушать возлюбленную, ведь для женщин это гораздо важнее, чем для мужчин.

SHAMAN отмечает, что за все это время ни разу не пожалел о сделанном выборе. Жена была рядом еще до того, как он получил невероятную популярность, верила и мотивировала на протяжении всего пути.

"Не каждый вытерпит. Ты сидишь в студии, как чокнутый профессор, перебиваешься какими-то небольшими заработками, пишешь свои песни – и нет никакого просвета… Это угнетает сильно. Как мужчине, мне это бьет по самолюбию", – раскрыл горькую правду шоумен.

В то время Мартынова занимала важную должность в крупной компании, и некоторые поговаривали, что именно жена помогла SHAMAN пробиться в шоу-бизнес. Однако певец вот уже несколько лет остается одним из самых востребованных исполнителей в России, а каждая его песня бьет рекорды по количеству прослушиваний в Сети.

Ранее сообщалось, что SHAMAN своим поступком "унизил святыню". Подробности рассказывал женский журнал "Клео.ру".