Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже"

Долгие годы россияне знали Екатерину Варнаву как стройную красотку с длинными ногами. Актриса никогда не была слишком полной, но и худобой она не отличалась. Однако несколько лет назад экс-участница Comedy Woman начала сбрасывать вес. Сначала девушка просто стала изящной, а затем превратилась, как говорят поклонники, в "скелет".

Сейчас же от известной артистки остались "кожа да кости". Впрочем, сама Катерина невероятно гордится своей новой внешностью, ведь добиться такого результата она смогла благодаря силе воли и строгому рациону. Катерина отказалась от мяса, рыбы и морепродуктов, в течение дня ела всего несколько раз, игнорируя ужин.

На днях 39-летняя артистка поделилась фотографиями, которые шокировали поклонников. На кадрах Екатерина настолько худая, что выглядит изнеможенной. Варнава позирует перед камерой в белье, и торчащие ребра навели некоторых на мысль о том, что девушка чем-то болеет.

"Боже, боже. Матерь Божья. Бухенвальд", "На ребра тоже захотелось бюстгальтер надеть", " Кушай, Катенька, кушай!", "Жутко становится, что все считают, чтобы быть красивой, надо болеть анорексией. И вот уже сотни лет женщины идут на все, чтобы голодать ради таких стандартов красоты! Очень грустно. Варнава всегда была красавицей, все у неё было идеально, а сейчас больно смотреть на все эти эксперименты, ради чего?" – недоумевают комментаторы.





Ранее сообщалось, что подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией.