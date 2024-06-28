Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже"

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Четверг 27 июня

01:00Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже" 22:00Преснякова с мужем поделились радостью в годовщину свадьбы: принимают поздравления 20:00Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор 18:00Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце 16:22Как справиться с послеродовой депрессией: действенные советы, которые помогут решить проблему 16:00Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес 14:00Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова: "Я против" 13:53Гороскоп для женщины-Козерог на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Стрелец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Скорпиона на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Весы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Девы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Рыбы на август 2024 года 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Лев 13:53Гороскоп на август 2024 года для женщины-Рак 13:53Гороскоп для женщины-Близнецы на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Телец на август 2024 года 13:53Гороскоп для женщины-Овен на август 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Овен на июль 2024 года 13:51Гороскоп для женщины-Телец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Близнецы на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Рак 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Лев 13:50Гороскоп для женщины-Девы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Весы на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Скорпиона на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Стрелец на июль 2024 года 13:50Гороскоп для женщины-Козерог на июль 2024 года 13:50Гороскоп на июль 2024 года для женщины-Водолей 12:00"Трусы расстегнула": Бузова поплатилась за бесстыжую выходку за границей 11:57Лучшие способы привить ребенку дисциплину: советы для родителей 10:39"Его душа ушла": тяжелая болезнь окончательно добила Кушанашвили 09:50Увидела в Игоре отца: вот что происходит в браке Николаева и Проскуряковой 07:56Лунный календарь рыболова на август 2024 01:48Это опасно: нумеролог рассказал, что нельзя делать согласно дате рождения 22:43Что нельзя есть при подагре: список запрещенных продуктов 22:00Авербух сделал щедрый подарок любимой женщине: а жена знает? 20:00Зареванная жена Тарасова обратилась к людям на фоне проблем в семье: к такому не была готова 18:00Все из-за денег: опальная Орбакайте бросила мужа и спешно улетела подальше 16:46Астрологический прогноз от Анжелы Перл на август 2024 16:00Закрутившая роман с Абрамовым Решетова месяцами глумилась над Алсу: пела песенки и смеялась 14:00Поселил в "конуре" с собаками: народ шокировали подробности содержания детей Киркорова 12:04Подведены итоги ежегодной Программы "Спорт и Россия - 2024" 12:00Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди" 10:35Стало известно, как лучшая подруга подставила Пугачеву: придется как-то выкручиваться 06:00Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения 03:11С этим сталкиваются все пары: 7 стадий в отношениях, через которые предстоит пройти 00:03Новые подробности состояния Кейт Миддлтон вызвали шок у народа: "Полетели легкие и кишечник" 22:39Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике! 21:58Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра
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Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием: "Боже, боже"

Изнеможенная Варнава на фото испугала поклонников своим состоянием:

Артистку умоляют обратиться за помощью к медикам.

Долгие годы россияне знали Екатерину Варнаву как стройную красотку с длинными ногами. Актриса никогда не была слишком полной, но и худобой она не отличалась. Однако несколько лет назад экс-участница Comedy Woman начала сбрасывать вес. Сначала девушка просто стала изящной, а затем превратилась, как говорят поклонники, в "скелет". 

Сейчас же от известной артистки остались "кожа да кости". Впрочем, сама Катерина невероятно гордится своей новой внешностью, ведь добиться такого результата она смогла благодаря силе воли и строгому рациону. Катерина отказалась от мяса, рыбы и морепродуктов, в течение дня ела всего несколько раз, игнорируя ужин. 

На днях 39-летняя артистка поделилась фотографиями, которые шокировали поклонников. На кадрах Екатерина настолько худая, что выглядит изнеможенной. Варнава позирует перед камерой в белье, и торчащие ребра навели некоторых на мысль о том, что девушка чем-то болеет. 

"Боже, боже. Матерь Божья. Бухенвальд", "На ребра тоже захотелось бюстгальтер надеть", " Кушай, Катенька, кушай!", "Жутко становится, что все считают, чтобы быть красивой, надо болеть анорексией. И вот уже сотни лет женщины идут на все, чтобы голодать ради таких стандартов красоты! Очень грустно. Варнава всегда была красавицей, все у неё было идеально, а сейчас больно смотреть на все эти эксперименты, ради чего?" – недоумевают комментаторы. 

Екатерина Варнава. Фото: соцсети/@aaneshka

Ранее сообщалось, что подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией. 

28 июня 2024, 01:00
Екатерина Варнава. Фото: соцсети/@kativarnava
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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