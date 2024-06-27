Подавшаяся за границу Варнава обрывает все связи с Россией: сделала выбор

Два года назад Екатерина Варнава вышла замуж за режиссера Александра Молочникова. Брак развалился практически сразу, и тогда говорили, что экс-участница шоу Comedy Woman специально вступила в брак, чтобы получить американское гражданство. Однако на эмиграцию Катерина так и не решилась, и несостоявшийся супруг улетел за океан с отметкой о разводе в паспорте.

После этого под откос пошла и карьера Варнавы. Ее неожиданно убрали из всех постановок театра Crave, где она была занята большую часть времени. В спектакле Катерину заменили на Агату Муцениеце, и юмористка осталась без работы.

Уставшая сидеть без денег знаменитость решила последовать примеру некоторых своих коллег и объявила гастроли по зарубежью. Первыми шоу Варнавы смогут увидеть жители Кипра. Сейчас актриса активно рекламирует свой спектакль в соцсетях, причем всю информацию о нем дает на английском языке.





Между тем выяснилось, что подавшаяся за границу Катерина и вовсе решила оборвать все связи с Россией. Актриса продала недвижимость в Москве и купила квартиру в Грузии. Кроме того, некоторые подозревают, что она приобрела жилье в Дубае и на Кипре, что натолкнуло пользователей Сети на мысль, что Варнава начала не только выступать, но и предоставлять эскорт-услуги.

"Ребят, у меня нет квартиры в Дубае, ни в рассрочку, никак. У меня нет квартиры в Москве, я ее продала. Я снимаю квартиру. Я снимаю квартиру на Кипре. И в Грузии я купила в строящемся гостиничном комплексе номер себе", – оправдалась звезда.

Екатерина отметила, что такие домыслы со стороны соотечественников ее оскорбляют. Она много работает, занимается бизнесом, и наличие квартиры за границей не означает то, что она связала себя с такой профессией. При этом Варнава подчеркнула, что не осуждает женщин, которые предоставляют услуги такого рода. Главное, чтобы они платили налоги наравне со всеми.

Ранее сообщалось, что Екатерина Варнава разделась перед камерами из-за денег.