Муж Алсу всеми силами пытается спасти "тонущую" Решетову: "Лялю носит"

Известная певица Алсу разводится. Новость об этом появилась в конце мая, а ведь за несколько недель до этого исполнительница публично заявляла, что в ее браке все хорошо и муж в ней души не чает, задаривая цветами. Впрочем, вскоре артистка передумала и подала документы в суд. Сама звезда не сообщала о причинах разлада в семье, однако говорят, что Ян Абрамов изменял Алсу с моделью Анастасией Решетовой.

Новости о неверности мужа певицы обсуждались в Сети не раз и задолго до официального объявления о разводе и попытках Алсу опровергнуть информацию. Так почему же артистка передумала буквально через несколько недель после того, как во всеуслышание клялась, что в браке все замечательно? Предположение об этом высказал известный блогер Антон С, который одним из первых уверял, что брак певицы вскоре пойдет крахом.

"Батя Алсу устроил женатому (Яну Абрамову. – Прим.ред) такой раздрай за то, что известная в Москве как **** (Анастасия Решетова. – Прим.ред.) уже лялю носит от этого красавца", – передает слова своих информаторов блогер.

Если слухи подтвердятся, и Решетова действительно беременная от Абрамова, то становится понятно, что стало последней каплей для Алсу и вынудило ее подать на развод после 18 лет брака.

Между тем недавно появилась информация о том, что Абрамов пытается спасти брак и даже попросил у суда дополнительное время на примирение в семье. Источник сообщает, что таким образом Ян пытается обелить не только себя, но и репутацию бывшей возлюбленной Тимати, которая не ожидала, что ее имя будет во всех скандальных заголовках.

"Сейчас хитрый Абрамов будет думать, как отбелить Настюшку! Та в шоке, что ее раскусили. Может, реально какого-то мальчика наймут и пару публичных выходов с ним сделают, чтобы народ не думал", – цитирует свои источники Антон Суворкин.

Ранее сообщалось, что сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес.