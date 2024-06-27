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Четверг 27 июня

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Увидела в Игоре отца: вот что происходит в браке Николаева и Проскуряковой

Увидела в Игоре отца: вот что происходит в браке Николаева и Проскуряковой

Звездная пара вместе 14 лет.

Игорь Николаев женился на своей поклоннице Юлии Проскуряковой почти полтора десятка лет назад. Сегодня это одна из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, артистам удалось сохранить гармонию и любовь в семье на протяжении стольких лет.

По словам психолога Лидии Вебер, Проскурякова и Николаев – пример того, как супруги смогли найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Эксперт считает, что именно в этом и состоит секрет их долгой совместной жизни.

Кроме того, в основе отношений супругов лежит уважение и взаимная поддержка, что, конечно, тоже положительно сказывается на браке. И Игорь, и Юлия – творческие люди, поэтому лучше друг друга понимают, отмечает Вебер.

Психолог подчеркнула, что именно Проскурякова сделала первый шаг в этих отношениях и призналась будущему супругу в чувствах. Это делает брак открытым, честным и в какой-то степени даже прямолинейным. Все эти факты помогают выстраивать доверительные отношения в семье.

Между тем есть вероятность, что Проскурякова увидела в Игоре отца, ведь разница между супругами внушительная. Так часто бывает в отношениях, где муж старше жены. Николаев, в свою очередь, воспринимает супругу как музу, что помогает ему творить, рассуждает Лидия.

Ранее сообщалось, что сын Тарзана и Наташи Королевой вырос копией Игоря Николаева. Отцу посоветовали сделать тест ДНК. 

27 июня 2024, 09:50
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: соцсети/@uliaveronika
Елизавета Федорова
Страсти✓ Надежный источник

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