Сын Наташи Королевой и Тарзана вырос копией Игоря Николаева: нужен ДНК-тест

Совсем недавно певица Наташа Королева рассказывала, как забеременела от стриптизера Тарзана на первом свидании. Тогда она уже была готова стать матерью, а вот от своего первого мужа Игоря Николаева рожать отказывалась. Якобы была еще совсем молода и хотела сначала построить карьеру.

Примечательно, что Архип Глушко вырос точной копией Игоря Николаева. 22-летний парень слегка поправился, и теперь сходство с экс-супругом певицы видно невооруженным взглядом. Кроме того, парень отрастил волосы и бороду с усами. Теперь наследника Королевой не отличить от маэстро.

А недавно возлюбленная Архипа Анна Волынкина выложила снимки с сыном артистки. Поклонники не верят своим глазам, глядя на парня, и заявляют, что отцу следует проверить родство с сыном.

"На месте Тарзана я бы задумался о проведении ДНК-экспертизы", – советуют подписчики.





Между тем у Архипа и его избранницы дело уже идет к свадьбе. Еще три года назад сын артистки сделал своей возлюбленной предложение, не поскупившись на кольцо. Украшение сияет от россыпи драгоценных камней. Не смутило Глушко-младшего и профессия избранницы: девушка – профессиональная танцовщица на пилоне и с 18 лет танцует стриптиз. А вот Наташа Королева выбор наследника, кажется, одобряет не до конца. Недавно она рассказывала, как выгоняла Анну из своего загородного дома.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева и Лера Кудрявцева сцепились на публике.