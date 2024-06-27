"Его душа ушла": тяжелая болезнь окончательно добила Кушанашвили

На прошлой неделе известный журналист Отар Кушанашвили попал в больницу. С острыми болями в животе он обратился за помощью к медикам, и у него диагностировали непроходимость кишечника. Также врачи обнаружили у шоумена жидкость в брюшной полости. Во время операции специалистам удалось выявить у Отара опухоль. Материал отправили на биопсию, и вскоре станет известно, насколько новообразование опасно.

Родные Кушанашвили уверены: если бы врачи вовремя смогли обнаружить болезнь, положение артиста было бы куда лучше. Впрочем, есть и противоположное мнение. Шаманка Туяна Шойненова считает, что недуг Отара развился на уровне энергетики, а для того, чтобы помочь журналисту, необходимо просто вернуть его душу "на место".

"Его душа ушла. Желательно ее вернуть, чтобы все было нормально. Он выйдет из этого состояния, но сказать, что все будет хорошо, я не могу. Его душа то проваливается в какой-то канал, то выходит", – рассуждает ясновидящая.

Туяна отмечает, что у Кушанашвили есть возможность полностью восстановиться, но сделать это будет непросто. В частности, вернуться к нормальной жизни ему мешает "осуждение со стороны умерших родных". По словам шаманки, Отар сделал что-то нехорошее, за что и получил свой недуг.

Сейчас Кушанашвили восстанавливается. Родные передают, что свое 54-летие он встретил в реанимации. Состояние стабилизировалось, но болезнь окончательно добила журналиста, и сейчас он не может разговаривать и изъясняется взглядом и жестами.