Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце

Несколько месяцев назад в Сеть попали первые совместные кадры Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Тогда многие сомневались в том, что роман между актрисой и телеведущим настоящий, называя продуманным пиар-ходом. Однако поцелуй на сцене премии RU.TV расставил все по своим местам, и стало понятно, что Иван и Агата действительно вместе.

Сами звезды никак не комментировали то, что происходит между ними. И вот спустя несколько месяцев первым об этом заговорил Чуйков. Шоумен заявил, что очень тяжело переносит тот факт, что Агата более успешная и зарабатывает больше него. По словам телеведущего, его это унижает и обесценивает.

"Когда я вступил в такие отношения, где женщина зарабатывала в разы больше меня, была известнее, популярнее, успешнее, это очень сильно давило на мое мужское", – разоткровенничался в интервью бойфренд актрисы.

Однако у Ивана получилось взять себя в руки, и теперь он расценивает успешность своей подруги как мотивацию зарабатывать больше. Чуйков рассказал, что из-за недостатка любви в детстве в отношениях он ведет себя как тиран. При этом он научился видеть это и вовремя себя останавливает, стараясь проявляться с другой стороны.





Напомним, все предыдущие партнеры Агаты Муцениеце были более успешнее и обеспеченнее нее. Бывший муж Павел Прилучный снискал любовь народа после выхода сериала "Мажор" и теперь является одним из самых востребованных актеров в России. После громкого развода актриса строила отношения с миллиардером Владимиром Перельманом, который владеет прибыльной ресторанной сетью.

Ранее сообщалось, что новый бойфренд Агаты Муцениеце влез в семейные разборки с Прилучным. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".