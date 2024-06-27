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Четверг 27 июня

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Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце

Унижает и обесценивает: Чуйков взвыл спустя несколько месяцев отношений с Муцениеце

Бойфренд Агаты разоткровенничался в интервью.

Несколько месяцев назад в Сеть попали первые совместные кадры Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Тогда многие сомневались в том, что роман между актрисой и телеведущим настоящий, называя продуманным пиар-ходом. Однако поцелуй на сцене премии RU.TV расставил все по своим местам, и стало понятно, что Иван и Агата действительно вместе. 

Сами звезды никак не комментировали то, что происходит между ними. И вот спустя несколько месяцев первым об этом заговорил Чуйков. Шоумен заявил, что очень тяжело переносит тот факт, что Агата более успешная и зарабатывает больше него. По словам телеведущего, его это унижает и обесценивает. 

"Когда я вступил в такие отношения, где женщина зарабатывала в разы больше меня, была известнее, популярнее, успешнее, это очень сильно давило на мое мужское", – разоткровенничался в интервью бойфренд актрисы. 

Однако у Ивана получилось взять себя в руки, и теперь он расценивает успешность своей подруги как мотивацию зарабатывать больше. Чуйков рассказал, что из-за недостатка любви в детстве в отношениях он ведет себя как тиран. При этом он научился видеть это и вовремя себя останавливает, стараясь проявляться с другой стороны. 

Иван Чуйков и Агата Муцениеце. Фото: соцсети/@agataagata

Напомним, все предыдущие партнеры Агаты Муцениеце были более успешнее и обеспеченнее нее. Бывший муж Павел Прилучный снискал любовь народа после выхода сериала "Мажор" и теперь является одним из самых востребованных актеров в России. После громкого развода актриса строила отношения с миллиардером Владимиром Перельманом, который владеет прибыльной ресторанной сетью. 

Ранее сообщалось, что новый бойфренд Агаты Муцениеце влез в семейные разборки с Прилучным. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".

27 июня 2024, 18:00
Иван Чуйков. Фото: скриншот YouTube /@m_gladkikh
Елизавета Федорова
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