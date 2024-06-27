Развода не будет? Сделанное певице Алсу предложение Абрамова шокировало шоу-бизнес

Развод певицы Алсу – один из самых громких скандалов последнего месяца. Артистка официально объявила о разрыве отношений с супругом, но ничего не упомянула о причинах такого решения, что только раззадорило общественность, которая начала под микроскопом копаться в жизни и прошлом звездной пары. Выяснилось, что Абрамова несколько раз поймали в объятьях другой женщины. Предположительно, любовницей предпринимателя стала бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

Предательство мужа так задело Алсу, что последний месяц она общается с ним исключительно через адвокатов. Известно, что певица уже отправила документы в суд. А вот сам Абрамов, судя по всему, разводиться не хочет и просит сохранить семью.

"Предлагаю не доводить дело до суда и совместно попытаться урегулировать сложившуюся ситуацию, направив все усилия на сохранение нашей семьи", – взмолился бизнесмен, обращаясь к своей жене.

Кроме того, некоторые СМИ сообщают, что муж Алсу запросил у суда дополнительный срок на примирение семьи, и служители Фемиды одобрили его требование. Сам Абрамов, судя по всему, раскаялся. Ян пообещал, что вне зависимости от того, какое решение примет певица, он передаст ей активы и имущество на общую сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, он заявил, что готов обеспечивать Алсу и детям комфортную жизнь.

Ранее сообщалось, что Алсу заговорила о будущем своих троих детей от Абрамова. Слова артистки приводил женский журнал "Клео.ру".