Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди"

В 2020 году, спустя восемь лет брака, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Расставание было настолько громким, что отголоски того грандиозного скандала звучат до сих пор. Родители 8-летней Мии и 10-летнего Тимофея никак не могут договориться и подают друг на друга в суды.

Несколько месяцев назад Агата похвасталась, что смогла выиграть последнее дело и добиться достойных алиментов на детей. Однако радовалась Муцениеце недолго, ведь почти сразу Павел подал встречный иск. Содержание документа не известно, но ходят слухи, что Павел хочет отсудить у бывшей избранницы сына с дочерью в отместку за то, что та просит у него слишком много денег.

Впрочем, с недавнего времени у Агаты появилась поддержка. Звезда "Закрытой школы" начала встречаться с телеведущим Иваном Чуйковым. До этого времени он держался в стороне от разборок своей возлюбленной с бывшим мужем, однако и он не выдержал и вмешался в конфликт.

"Я думаю, самое главное, чтобы все близкие люди в какие-то сложные моменты человека были рядом и поддерживали", – отметил шоумен свою важность в этом вопросе.





При этом открыто конфликтовать с Прилучным телеведущий не считает нужным. По его словам, два взрослых человека найдут способ решить все проблемы между собой. Впрочем, пока рассуждения Ивана выглядят несколько наивно, ведь на протяжении четырех лет ни Павел, ни Агата не сделали ни одного шага к примирению, хотя бы ради совместных детей, которые наблюдают за раздором между родителями.

Ранее сообщалось, что Муцениеце и новая жена Прилучного Зепюр Брутян сцепились на глазах у народа.