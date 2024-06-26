Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди"

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Среда 26 июня

12:04Подведены итоги ежегодной Программы "Спорт и Россия - 2024" 12:00Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди" 10:35Стало известно, как лучшая подруга подставила Пугачеву: придется как-то выкручиваться 06:00Ожирение: чем может быть опасно ушивание желудка для похудения 03:11С этим сталкиваются все пары: 7 стадий в отношениях, через которые предстоит пройти 00:03Новые подробности состояния Кейт Миддлтон вызвали шок у народа: "Полетели легкие и кишечник" 22:39Самойлова дерзко поставила на место Инстасамку: Наносит урон детской психике! 21:58Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра 21:11"Будет два сына": Рита Дакота готовится снова стать матерью 20:22"Осуждаю": Штурм пнула Решетову, разрушившую брак Алсу 20:09Пляжные образы 2024: что носить этим летом 19:43Подался в депутаты: Газманов высказался о завершении карьеры 18:50Беглец Смольянинов* зарабатывает в ресторанах на чужбине 17:59"Вместе": мужа Алсу и Решетову разоблачили 16:27"Это ужасно": брат Хаматовой сбежал из России из-за "бесконечного страха" 16:00Гороскоп на август 2024 года от Василисы Володиной 14:37Беременная Погребняк в слезах рассказала об онкологии: "У меня паника" 13:36Журналист Отар Кушанашвили перестал разговаривать после операции 12:24Зареванная Бузова попрощалась с россиянами после жестокой "травли": "Улетаю надолго" 11:07"Отмененный" в России Ревва анонсировал сольный концерт в Москве 10:26Увела мужа Лены Летучей: Самбурская сделала громкое заявление о романе с женатым 09:43Ждет второй развод? В Сети обсуждают возмутительную выходку мужа Татьяны Арнтгольц 09:0746-летняя Ольга Орлова показала беременный живот: перестала молчать о своем положении 08:35Алсу на людях набросилась на 28-летнюю любовницу своего мужа: правда раскрыта 07:34Пенсия за август 2024 - график выплат на карту Сбербанка 04:57Колготки в сетку и пиджак на голое тело: в Сеть попали пикантные снимки Самбурской 01:06Спасаемся от зноя: вот что можно и нельзя пить в жару 22:18Перенесший операцию Корчевников заговорил о своих похоронах: Скорблю 21:52Уволенная из рижского театра Хаматова клянется в любви к Латвии: Здесь мой дом 20:32Дошло до суда: пойманного на лжи Киркорова могут лишить звания народного артиста 19:42Жена сообщила печальную правду о состоянии оказавшегося в реанимации Кушанашвили 19:13Моргенштерн* оказался в шаге от уголовного дела и вот почему 18:36"Отмененная" Ивлеева раскрыла новое место работы: Там каждый день 17:06"Денег не хватило": объявлено о возвращении Земфиры* в Россию 16:21Васильева унизила "вальяжного" Познера: Кто он? Что здесь делал? 14:43Проигнорировавший смерть Заворотнюк Смолкин высказал все, что думает о ее родных 13:42В Сети обсуждают развод Юлии Высоцкой с 86-летним Кончаловским: "Готовлюсь к новой жизни" 12:37Звезда "Пиратов Карибского моря" скончался после нападения акулы 11:34Племянница Михаила Ефремова заявила, что муж-итальянец избил ее и похитил ребенка 10:42Ничего не ест уже давно: в Сеть попали подробности состояния перенесшего операцию Газманова 10:01Настасья Самбурская предъявила мужчину: неужели тот самый женатый любовник? 09:32Столько лет всех дурила: вскрылась подноготная схемы Пугачевой с налогами 08:58Изменившаяся в талии Яна Чурикова раскрыла секрет: "Плюс-минус три килограмма" 08:47Тарзан откровенно рассказал о сексуальных предпочтениях Королевой: в шоке даже ведущий 04:17"Тяжело было скрывать": Бузова в слезах сообщила о беременности 00:50Кому будет сопутствовать большая удача в ближайший месяц: прогноз Володиной 20:06Модные женские шорты на лето 2024 года 19:24Мария Погребняк объявила о четвертой беременности 15:18Отару Кушанашвили, у которого обнаружили опухоль, стало хуже 12:32Уехавший за границу Козловский живет со страхом: Мне очень сложно сейчас
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Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного: "Близкие люди"

Новый бойфренд Агаты влез в семейный конфликт Муцениеце и Прилучного:

Телеведущий высказался о скандале между бывшими мужем и женой.

В 2020 году, спустя восемь лет брака, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись. Расставание было настолько громким, что отголоски того грандиозного скандала звучат до сих пор. Родители 8-летней Мии и 10-летнего Тимофея никак не могут договориться и подают друг на друга в суды.

Несколько месяцев назад Агата похвасталась, что смогла выиграть последнее дело и добиться достойных алиментов на детей. Однако радовалась Муцениеце недолго, ведь почти сразу Павел подал встречный иск. Содержание документа не известно, но ходят слухи, что Павел хочет отсудить у бывшей избранницы сына с дочерью в отместку за то, что та просит у него слишком много денег. 

Впрочем, с недавнего времени у Агаты появилась поддержка. Звезда "Закрытой школы" начала встречаться с телеведущим Иваном Чуйковым. До этого времени он держался в стороне от разборок своей возлюбленной с бывшим мужем, однако и он не выдержал и вмешался в конфликт. 

"Я думаю, самое главное, чтобы все близкие люди в какие-то сложные моменты человека были рядом и поддерживали", – отметил шоумен свою важность в этом вопросе. 

Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети/@agataagata

При этом открыто конфликтовать с Прилучным телеведущий не считает нужным. По его словам, два взрослых человека найдут способ решить все проблемы между собой. Впрочем, пока рассуждения Ивана выглядят несколько наивно, ведь на протяжении четырех лет ни Павел, ни Агата не сделали ни одного шага к примирению, хотя бы ради совместных детей, которые наблюдают за раздором между родителями. 

Ранее сообщалось, что Муцениеце и новая жена Прилучного Зепюр Брутян сцепились на глазах у народа. 

26 июня 2024, 12:00
Иван Чуйков и Агата Муцениеце. Фото: соцсети/@agataagata
Елизавета Федорова
The Voice✓ Надежный источник

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