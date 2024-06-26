Зареванная жена Тарасова обратилась к людям на фоне проблем в семье: к такому не была готова

После рождения четвертого ребенка жизнь Анастасии Костенко сильно изменилась. Она не раз жаловалась, что едва справляется с малышом. Жене Дмитрия Тарасова даже пришлось вызвать на помощь маму. Потом у девушки и вовсе начались проблемы с лактацией. Теперь Анастасия получила новый удар судьбы: за последние несколько дней скончались несколько близких людей модели.

Сначала не стало дяди Анастасии, а вслед за ним ушла и любимая бабушка. Об этом со слезами на глазах Костенко рассказала в своем блоге. Она призвала поклонников почаще навещать своих близких, ведь никогда не знаешь, какая встреча станет последней.

"И да, мы всегда нужны своим старшим, мы их воздух, наше счастье – их главная цель. А все остальное подождет. Без признания, уважения и почтения рода наше существование становится бессмысленным и пустым", – эмоционально высказалась жена спортсмена.

На фоне произошедшего в семье модель отложила социальные сети на второй план и стала больше проводить времени с родными. Это, впрочем, не удивительно, ведь помимо прочего ей нужно успевать следить за четырьмя детьми. Недавно Костенко рассказывала, что нашла для дочерей и сыновей няню. До этого у жены спортсмена был неудачный опыт с помощницей, которая не только обманывала, но и воровала.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова на людях унизила Тарасова после новостей о крещении ребенка..