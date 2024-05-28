Бузова на людях унизила бывшего мужа после новостей о крещении ребенка: никак не успокоится

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в 2016 году. Их разрыв прошел громко и со скандалом. Певица уверяла, что причиной проблем в отношениях стала измена футболиста. Сам спортсмен отмечал, что это он стал инициатором расторжения брака. Как бы там ни было, бывшие муж и жена до сих пор находятся в крайне напряженных отношениях и при любой возможности пытаются задеть друг друга.

Так, недавно, Бузова не упустила шанс и публично унизила Тарасова при большом количестве зрителей. Артистка выступала на премии Winline Герои РПЛ, где, как правило, собираются спортсмены. С трибуны певица заявила, что ее экс-супруг женился на ней, чтобы пробиться в медийные круги.

"Можно, собственно говоря, даже не уметь играть в футбол. Можно даже развестись, закончить футбольную карьеру и при этом остаться медийным", – высказалась исполнительница хита "Мало половин".

Известно, что и сам Дмитрий Тарасов находился в этот момент в зале. Однако комментировать эту ситуацию он не стал. Впрочем, футболист часто игнорирует нападки бывшей жены, с которой в браке он провел четыре года. Так, в феврале Ольга сравнивала экс-супруга с диким животным.

После развода с Бузовой спортсмен женился на модели Анастасии Костенко. Девушка родила Тарасову четверых детей. Младший появился на свет в этом году. Совсем недавно футболист с женой окрестили малыша.





Ранее Дмитрий Тарасов решился прокомментировать слухи о своих изменах Костенко. Его слова приводил женский журнал "Клео.ру".