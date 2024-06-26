Все из-за денег: опальная Орбакайте бросила мужа и спешно улетела подальше

После скандала в России Кристина Орбакайте спешно уехала к своему мужу в Америку. На протяжении нескольких месяцев семья была неразлучной: вместе гуляли по Манхэттену, а когда становилось скучно, путешествовали по Европе. Однако семейная беззаботная жизнь закончилась, когда дочери Аллы Пугачевой предложили выгодную работу.

26 июня Орбакайте приземлилась в Израиле, где пройдут ее концерты. За четыре выступления в небольших залах дочь Примадонны едва ли заработает много, однако сейчас лишившаяся баснословных гонораров в России Кристина хватается за любое предложение. Своего супруга артистка не стала брать с собой – он остался дома приглядывать за дочерью.





Впрочем, толп и очередей около зала, где выступит Орбакайте, не наблюдается. Артистке пришлось несколько раз напоминать израильтянам, что она приедет к ним с концертом, и упрашивать поддержать ее творчество. В зале в эти важные для Кристины дни не будет даже матери. Примадонна могла бы увидеться с дочерью, однако недавно она улетела на Кипр, где теперь не выходит из дома.

"На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем "гнезде". Из-за больного сердца и проблем с сосудами ей тяжело переносить такую жару", – пишет источник.

Ранее сообщалось, что лучшая подруга Пугачевой жестоко ее подставила.