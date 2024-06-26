Закрутившая роман с Абрамовым Решетова месяцами глумилась над Алсу: пела песенки и смеялась

Месяц назад певица Алсу сообщила о своем разводе с Яном Абрамовым. Однако скандал вокруг семьи только начинает разгораться. Недавно выяснилось, что, еще будучи в браке, бизнесмен закрутил роман с моделью Анастасией Решетовой. Этот факт подтвердила и сама исполнительница хита "Зимний сон", ответив, что бывшая Тимати врет, утверждая, что не связывается с женатыми.

После этого на Анастасию обрушился шквал критики. Пользователи Сети утверждают, что Решетова не только разбила семью, но и увела отца у троих детей. Ситуацию обостряет тот факт, что это не первый случай в жизни шатенки. До этого, как известно, модель отбила Тимати у беременной Алены Шишковой.





Как теперь говорят рассвирепевшие интернет-пользователи, Решетова месяцами глумилась над певицей. Кадры, на которых модель на отдыхе в Дубае поет песню Алсу "Весна", облетели все возможные группы и паблики давно. Теперь же предполагаемая избранница Абрамова пытается отбиваться от хейтеров из-за своей заносчивости.

"Потому Решетова и запела, она хотела быть Алсу, мимикрировала под нее, даже клип записывала, помните? Типа начинает муз. карьеру", – гневно выругались пользователи Сети.

Некоторые считают, что вскоре после официального развода Решетова объявит о своем новом романе.

Ранее сообщалось, что Алсу на людях набросилась на 28-летнюю соперницу.