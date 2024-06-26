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Среда 26 июня

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Стало известно, как лучшая подруга подставила Пугачеву: придется как-то выкручиваться

Стало известно, как лучшая подруга подставила Пугачеву: придется как-то выкручиваться

Примадонну используют в корыстных целях.

Певица Лайма Вайкуле покинула Россию два года назад. За это время некогда имевшая популярность артистка несколько раз оконфузилась из-за своих высказываний и влипла в крупные скандалы. Например, не так давно исполнительница заявила, что во времена СССР она "кормила" своими концертами весь народ. Нападки Вайкуле на страну, которая дала ей все, понятны. Сейчас дела певицы идут совсем не так хорошо, как раньше. Чуть ли не единственный источник дохода теперь – ее авторский фестиваль, на котором она планировала хорошенько подзаработать. Однако билеты на мероприятие совсем не продаются. 

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, Лайма начала распускать слухи о том, что Алла Пугачева приедет и выступит на ее фестивале. Неизвестно, знает ли о планах лучшей подруги сама Алла Борисовна, однако это наверняка станет для нее ударом в спину, ведь известно, что Примадонна давно не поет вживую. 

Впрочем, поверили в то, что Пугачева выступит в Юрмале, не многие. Ведь и в прошлом году Вайкуле зазывала посетителей новостью о том, что Алла Борисовна будет петь. Однако знаменитую певицу так и не увидели с микрофоном в руках. К слову, для того, чтобы добиться солд-аута, Примадонне достаточно просто появиться на людях. 

"Народ придет поглазеть на "бабу Аллу". Главное прибалтийское развлечение", – передает источник. 

Лайма Вайкуле и Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey

Между тем известно, что непроданные билеты на фестиваль будут раздавать бесплатно за несколько дней до мероприятия. А потом, страшно боящаяся опозориться Вайкуле, объявит, что праздник прошел с аншлагом. Сообщается, что спасти фестиваль еще можно, пригласив на него крупных звезд. Однако до него остался месяц, и пока в афише нет именитых артистов, которые могли бы привлечь зрителей. 

Ранее вскрылась подноготная схемы Пугачевой с налогами. Певица дурила всех долгие годы.

26 июня 2024, 10:35
Алла Пугачева. Фото: соцсети/@alla_orfey
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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