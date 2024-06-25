Зареванная Бузова попрощалась с россиянами после жестокой "травли": "Улетаю надолго"

Совсем недавно Ольга Бузова столкнулась с "травлей" со стороны слушателей за то, что вышла на сцену в слишком откровенном наряде. Концертный костюм певицы больше напоминал нижнее белье, что не понравилось зрителям, которые пришли на выступление в День защиты детей. После этого Ольгу атаковали хейтеры и даже написали на нее жалобу в Следственный комитет.

Волну критики Ольга Бузова стойко пережила и даже продолжила выступать. Но произошедшее, видимо, все-таки сказалось на эмоциональном состоянии артистки, и она приняла решение покинуть Россию. Об этом исполнительница хита "Гамбит" сообщила в своем блоге и попрощалась со страной и россиянами.

"Уехала надолго из России, чтобы творить для вас. Взлетаю и плачу, я буду очень скучать", – эмоционально высказалась в соцсетях певица.





Куда именно улетела Бузова, пока не известно. Ольга сообщила, что перелет будет длиться почти сутки со множеством пересадок, и просила не терять ее и не переживать. Артистка отметила, что в этой стране она еще не была.

Впрочем, от внимательных пользователей Сети ничего не скрыть. Комментаторы уже узнали, что Бузова отправилась в Колумбию на съемки нового шоу.

Ранее сообщалось, что Бузова в слезах рассказала о беременности.