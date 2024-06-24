"Тяжело было скрывать": Бузова в слезах сообщила о беременности

После разрыва романтических отношений с блогером и артистом Давидом Манукяном в личной жизни Ольги Бузовой не происходило изменений. По крайней мере, общественности неизвестно, свободно ли сердце поющей телеведущей или уже нет. В Сети то и дело появляется слух о новом романе знаменитости, и их подогревает она сама.

Бузова в популярной социальной сети делает публикации, в которых делится пережитыми эмоциями и чувствам, нередко – с интригой. Например, недавно Ольга написала, что душа наполняется блаженством, когда приходит любовь. Эти слова артистка оставила под снимком с букетом.

И пока Ольга Бузова пытается наладить личную жизнь, ее подруга Мария Погребняк целиком посвящает себя новым отношениям после развода с футболистом. Более того, оказалось, что 35-летняя блогерша беременна, причем уже полгода. Об этом сообщила Бузова в своем телеграм-канале.

"Тяжело было скрывать", – отметила телезвезда, признавшись, что до сих пор плачет от радости.





Ольга Бузова призналась, что первой узнала об интересном положении подруги. Она попросила поклонников пожелать Марии легкой беременности. Она считает скорое появление на свет ребенка Погребняк особенным событием в том числе потому, что 2024-й является годом семьи.