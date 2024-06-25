Увела мужа Лены Летучей: Самбурская сделала громкое заявление о романе с женатым

Каждый пост Настасьи Самбурской пестрит вопросами о ее одиночестве. Поклонники сокрушаются, как такая красотка в 37 лет и до сих пор одна. Уставшая от этих обсуждений актриса решила расставить все точки над "i" и заявила, что счастлива в отношениях. Звезда "Универа" не стала называть имя, возраст и сферу занятости своего избранника, а только приложила снимок, что, впрочем, вызвало бурю эмоций у подписчиков.





Многие узнали в бородатом красавце мужа известной телеведущей Лены Летучей. А дальше по принципу снежного кома эта мысль начала обрастать массой других сплетен. Комментаторы дошли до того, что Самбурская вероломно увела мужчину из счастливой семьи. Смолчать после такого не смогла и сама Настасья и поставила хейтеров на место.

"Вы меня с какой-то другой Настей перепутали! Не выдумывайте. Вам в пабликах такого понапишут", – сделала заявление артистка.





Злопыхателей это не остановило, и они заладили другую песню: мол, артистка в положении, вот и раскрыла свои отношения. Что, впрочем, тоже опровергла сама поющая актриса и заявила, что на пополнение в семье решится только после брака.

Напомним, Самбурская была замужем лишь однажды. В 2017 году она обменялась кольцами с Кириллом Дыцевичем. Этот брак продлился всего несколько месяцев. Недавно Настасья заявила, что муж избил ее через неделю после свадьбы, а после развода снова женился, и то же самое пережила его новая супруга, которая к тому моменту забеременела.

Ранее Самбурская снялась с голой грудью. Фото артистки попали в Сеть.