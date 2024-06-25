Беременная Погребняк в слезах рассказала об онкологии: "У меня паника"

Мария Погребняк не только успешная бизнес-леди, но и мама троих сыновей. В первом браке с футболистом Павлом Погребняком на свет появились Артем, Паша и Леша. Однако этот брак распался в сентябре прошлого года. А уже в мае 2024-го Мария получила кольцо от своего нового ухажера – хоккеиста Игоря Головинского. На днях блондинка сообщила, что станет мамой в четвертый раз.

Мария рассказала, что не надеялась так быстро забеременеть. Когда появились первые симптомы интересного положения, она даже не подумала, что пора идти к гинекологу, а отправилась за лекарствами от боли в желудке. Привычная таблетка не облегчила состояние девушки, и тогда Погребняк заподозрила самое плохое.

"В голову закралась мысль о раке. Я обратилась к Google, где прочитала о схваточных болях в области поджелудочной. Они усиливались, и я не могла спать или есть. Меня накрыла паника", – поделилась блогер

Приехав с отпуска в столицу, Мария первым делом направилась к медикам. Сдав все анализы и пройдя обследование, она успокоилась – ее опасения не подтвердились. Только потом избранница хоккеиста поняла, что скоро станет мамой снова.



"Увидев две полоски, я была ошеломлена, а Игорь был на седьмом небе от счастья", – вспомнила блондинка.





Ранее Погребняк ввязалась в конфликт Ольги Бузовой и Николая Баскова. Певица назвала народного артиста "мелочным хамом" и высмеяла певца.