Из-за денег: всплыла неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра

На днях в Сеть просочилась информация об увольнении народной артистки России Чулпан Хаматовой из Нового Рижского театра. Объяснений этому нашли немало. Например, сообщалось, что все дело в сложных отношениях актрисы с местными коллегами, а также ее низкой популярности среди зрителей.

Сама Чулпан уверяет публику: все это связано с предстоящими гастролями. Актриса планирует разъезжать с новыми спектаклями по Европе и Соединенным Штатам Америки. То есть работы много, поэтому было принято решение об увольнении, пояснила актриса.

Но на днях всплыла еще одна неприглядная правда об изгнании Хаматовой из рижского театра. Как сообщил "Абзац", артистка покинула данное место работы из-за денег. Источник издания уточнил, что Чулпан зарабатывала гораздо больше остальных в труппе – примерно 1,2 тысячи евро, хотя в самом начале, сразу после трудоустройства, речь шла о гонораре в 800 евро. Это, конечно, не устраивало других артистов, которые получают меньше, хотя якобы играют на порядок лучше.

Ранее брат Чулпан Хаматовой, актер Шамиль Хаматов признался, что покинул Россию из-за сильного страха. В настоящий момент артист также находится в Латвии. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".